　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

▲▼瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社）

▲瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社，下同）

文／中央社

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天抵達匈牙利，並與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）達成協議，將出售4架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，且延長兩國現有的戰機出租與維護合約。匈牙利可望於26日放行瑞典的北約申請。

克里斯特森今天抵達匈牙利首都布達佩斯，並與奧班共同召開記者會。

兩國總理在記者會宣布，瑞典將出售4架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，並且延長現有的14架獅鷲獸戰鬥機出租與維修合約。

瑞典目前出租14架JAS 39獅鷲獸戰鬥機給匈牙利，合約中除了租借外，還包括維修、支援等項目，這個合約將延長10年，至2036年。而匈牙利將於2026年獲得這些戰鬥機的所有權。

克里斯特森表示，瑞典自產的JAS 39獅鷲獸戰鬥機是瑞典的驕傲，同時也是瑞典可以提供給北約重要的軍事協助之一。

他認為，這個協議有益於歐洲的防衛力，對兩國也有正面影響，他很樂意見到歐洲上空會出現更多瑞典JAS 39獅鷲獸戰鬥機。

▲▼瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社）

奧班說，他很樂見能夠跟瑞典達成討論許久的軍購協議。

奧班也在記者會表示，匈牙利國會將在26日針對瑞典申請加入北約做出決定，為這個篇章劃下一個句點。

克里斯特森表示，相信瑞典與匈牙利很快就會成為北約盟友。

瑞典媒體分析，克里斯特森這次造訪匈牙利，讓奧班有機會展現他有權力讓瑞典的北約入會申請案過關。

瑞典電視台的政治評論員克努森（Mats Knutson）表示，這個協議不但有利於匈牙利的空中防衛能力，也對瑞典的軍火產業很有益處。

目前透過租賃方式擁有JAS 39獅鷲獸戰鬥機的國家還包括捷克、泰國。

▲▼瑞典JAS 39獅鷲戰鬥機。（圖／路透社）

ET快訊
北市工地路面塌陷原因曝光！蔣萬安：緊急回填

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

日經：俄透過白俄羅斯繞過制裁　向台購買精密儀器造戰車

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

尼坦雅胡首提戰後計畫　由非哈瑪斯巴勒斯坦人治理加薩

台灣企業家引領「第四次工業革命」！美媒：華爾街都為他們瘋狂

台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

輝達市值暴漲　美財經名嘴讚「黃仁勳比馬斯克更有遠見」

赴泰旅遊前先登記！外國觀光客傷亡補助　泰政府最高賠100萬泰銖

特斯拉訂4000顆派「大型棄單」！　矽谷烘焙店老闆稱損失破50萬元

普丁親駕「圖-160M轟炸機」飛30分鐘！可搭載核彈頭　恫嚇意味濃厚

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

女中士約砲人夫排長！逢甲門口下跪洗門風　戴護膝被批沒誠意

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

日經：俄透過白俄羅斯繞過制裁　向台購買精密儀器造戰車

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

尼坦雅胡首提戰後計畫　由非哈瑪斯巴勒斯坦人治理加薩

台灣企業家引領「第四次工業革命」！美媒：華爾街都為他們瘋狂

台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

輝達市值暴漲　美財經名嘴讚「黃仁勳比馬斯克更有遠見」

赴泰旅遊前先登記！外國觀光客傷亡補助　泰政府最高賠100萬泰銖

特斯拉訂4000顆派「大型棄單」！　矽谷烘焙店老闆稱損失破50萬元

普丁親駕「圖-160M轟炸機」飛30分鐘！可搭載核彈頭　恫嚇意味濃厚

烏克蘭戰爭2週年　美國對俄羅斯祭出逾500項新制裁

日經：俄透過白俄羅斯繞過制裁　向台購買精密儀器造戰車

瑞典出售戰機給匈牙利　可望順利進入北約

高房價導致不婚不生？內政部拿數據反駁

美國出版商相中《房思琪》！驚訝台灣書店陳列⋯直讚「有潛力」

涉毒警專女學生身分被搜出！疑是熱舞社「肩帶滑落妹」

3姊弟遇劫與死神搶命！台中監獄「最速件」核准爸爸赴院探視

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

海軍敦睦支隊國內航訓　3月靠泊各大港口開放參觀

世界級4大花景！粉色星形城郭、最大鬱金香園美翻　加碼日韓賞櫻地圖

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

輝達飆逾16%登「美股之最」　道瓊漲456點破39000點大關

最夯企業家都來自台灣！美媒：華爾街為他們瘋狂

愛子公主嬰兒肥消了！激似雅子皇后

普丁親駕圖-160M轟炸機　恫嚇意味濃厚

尼坦雅胡提加薩戰後計畫：非哈瑪斯巴人治理

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

熊本地價飆漲！　居民嗨喊「像中樂透」

美財經名嘴讚黃仁勳「比馬斯克更有遠見」

曾獲年度教師獎！　媽放火「殺4年幼子女」

泰推外國旅客傷亡補助　最高賠100萬泰銖

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

台積電來了！日媒：日本復活號角響起

更多熱門

相關新聞

普丁親駕圖-160M轟炸機　恫嚇意味濃厚

普丁親駕圖-160M轟炸機　恫嚇意味濃厚

俄羅斯總統普丁近日親自登上可搭載核彈頭的極音速戰略轟炸機圖-160M（Tu-160M），擔任副駕駛完成一趟約30分鐘的飛行。外媒分析，此舉除了為在總統大選前拉抬形象，也是為了在俄國與西方緊張之際警告世人，俄國擁有強大的核實力。

烏軍撤出烏東要城　恐近千人遭俘、失蹤

烏軍撤出烏東要城　恐近千人遭俘、失蹤

報告：俄羅斯用北韓飛彈　零件來自美歐台灣

報告：俄羅斯用北韓飛彈　零件來自美歐台灣

菲美19日聯合空中巡邏　稱捍衛南海領土

菲美19日聯合空中巡邏　稱捍衛南海領土

造價近10億　美第2架MQ-9無人機遭擊落

造價近10億　美第2架MQ-9無人機遭擊落

關鍵字：

北約瑞典國際軍武匈牙利

讀者迴響

熱門新聞

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

即／北市工地突下陷　路旁停車格「整排車側翻」

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

快訊／台南民宅嚴重火警　母子成焦屍

林穎孟湊到100萬了！妹妹、律師帶錢辦保

北市松山區路面塌陷！建案「導溝工程」出包　回填止災後先停工

林穎孟交保哭了！下樓時「眼眶泛紅」

23歲櫻花妹懷孕入住旅館「退房肚子卻消風」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

73歲伯台65線換輪胎　遭撞噴飛死亡影片曝

逆天115cm長腿「國軍李多慧」慘被渣夫背叛

更多

最夯影音

更多
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面