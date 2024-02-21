阿夫迪夫卡淪陷！烏軍撤兵一團亂「恐近千人遭俘」　徵兵更困難

▲ 烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）落入俄軍手中，但恐怕有近千名烏克蘭士兵在混亂的撤退過程中遭到俘虜或失蹤，不僅損失大量戰力，對已經低迷的軍隊士氣更是一大打擊。

《紐約時報》據西方高級官員及士兵說法報導，烏軍撤出阿夫迪夫卡的混亂過程中，恐怕有多達數百名士兵被進犯的俄羅斯部隊俘虜或失蹤，對烏軍帶來毀滅性損失，可能打擊已經低迷的士氣，令徵兵更困難。

各方對被俘或失蹤人數的估計不一，在烏軍鞏固城外的新防線以前，恐怕無法得到精確數字。但2名知情士兵估計，似乎有850至1000人被俘或下落不明，而西方官員證實，這個範圍似乎是準確的。

美國官員聲稱，阿夫迪夫卡失守並非重大戰略挫折，認為俄軍在烏東的勝利不一定會導致烏軍防線崩潰，也不太可能再度發動大規模進攻，但若有數百名士兵被俘就很難說。

官員指出，自去年反攻失敗及武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）被撤換後，烏軍士氣已經開始下降。

烏克蘭軍官稱希望再動員50萬人，但遭遇政治阻力，在議會被擱置。而數百名士兵被俘，尤其是有經驗的士兵，將使徵兵需求更加迫切，也使徵兵的努力更複雜。

烏軍指揮官塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavsky）17日在Telegram發文，證實在敵軍壓力之下有部分士兵被俘，還有一定數量的士兵失蹤，但駁斥人數達到數百人的說法。

未經證實的影片及照片顯示，部隊在砲火之中撤退，道路兩旁和樹林間散落一具具屍體。部分士兵和西方官員指出，烏軍計畫不周且太晚開始，導致撤兵失序，加上16日及17日防線崩潰導致的混亂局面，是造成大量士兵被俘的直接原因。