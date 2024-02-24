湯圓、元宵差在哪？專家解析作法與用途！還要注意過敏原標示

▲中華穀類食工所傳統食品組組長吳招親說明元宵與湯圓的差異。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

元宵節不免要吃湯圓，湯圓和元宵到底是不是同一種食物也常是大家聊天話題之一，專家指出，湯圓和元宵的關鍵差異在於作法，元宵是使用將內餡放入至有糯米粉的竹篩中用滾的方式製作，湯圓則是用糯米粉與水混合揉製而成。而湯圓有沒有包餡料在用途上也有差異，有餡是祭祖使用，沒有餡的紅白湯圓則是祀神使用。

中華穀類食品工業技術研究所傳統食品組組長吳招親指出，元宵的作法是先將餡料做好，沾水後放進裝有糯米粉的竹篩中，搖動竹篩使餡料滾動沾附糯米粉，反覆進行數次讓元宵逐漸成形，反覆次數約要6至10次，如果一次粿太多粉，元宵會容易裂開。至於湯圓是糯米粉與水混合揉製，通常會用糯米磨漿後壓乾去製作，如果是沒有餡料的小湯圓，則會部分染上紅色，做成紅白二色。

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▲湯圓與元宵製作上有差異，從表皮可以看出。（圖／記者洪巧藍攝）

現在包餡湯圓的口味眾多，除了傳統的芝麻，還有花生、紅豆甚至抹茶、奶茶等口味，包裝食品過敏原標示，成為消費者選購的重要關鍵之一。食藥署長吳秀梅特別提醒民眾不要小看過敏，嚴重時可能會危害生命的安全。

食品藥物管理署食品組副組長鄭維智提醒，有過敏體質的消費者，產品中若含有常見過敏原，如甲殼類、芒果、花生、牛奶/羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類等10項及其製品，以及使用亞硫酸鹽類等終產品其二氧化硫殘留量每公斤10毫克以上者，應留意外包裝標示的「本產品含有○○」、「本產品含有○○，不適合對其過敏體質者食用」等相關警語，以避免不小心購買及食用含有過敏原的食物，而引發致敏反應。

食藥署強調，在製作湯圓或元宵時，如果因加工所需而添加著色劑，應選用符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用品項，或符合「天然食用色素衛生標準」的天然食用色素，並以提供著色需求的必要使用量為原則。

▲中華穀類食工所傳統食品組組長吳招親示範製作元宵。（圖／記者洪巧藍攝）

吳招親也提醒，民眾選購湯圓產品，建議要找信譽良好店家，且購買密封、包裝完整的產品，注意避免購買來路不明，或者外觀破損、內容物外露或者散發異味的產品；也要注意選擇標示清楚的產品，包含內容物名稱、有效日期、製造廠商、負責廠商聯絡方式、產地、營養標示等，最後則是要查看過敏原資訊。