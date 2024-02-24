與神同行！關山警大聲公防詐騙宣導　元宵遶境最「響」陣頭

▲關山警察分局「大聲公」防詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉玉清宮113年度「元宵擔飯傳濃情踩街祈福遶境活動」，於24日上午10時許熱鬧登場，關山警察分局運用遶境隊伍集結時機，由偵查隊隊長胡家銘率小隊長張富強及警員魏子翔，以「大聲公」加上手舉牌及發送宣傳單方式，「與神同行」徒步沿路放送，成為此次遶境最「響」陣頭。

今年參加池上鄉「年元宵擔飯傳濃情踩街祈福遶境活動」的單位，共計有15個，遊行車輛約70餘輛，參加人數約千餘人，預計遶境隊伍將綿延逾1公里，活動於24日10時由玉清宮帶領遶境車隊自玉清宮出發，沿池上市區外圍遶境；晚間18時後，主要遶境隊伍就在池上市區內，預計23時許，回鑾玉清宮活動結束。

期間由關山警察分局擔負維安及交通疏導等勤務。有鑑於本次活動參與人數眾多，也吸引許多旅(遊)客前來「逗鬧熱」，由偵查隊隊長胡家銘及同仁，於車隊集結出發前，沿著車隊及其所經路口，以大聲公持續撥放「1聽2掛3查證！請撥打165反詐騙電話！」，除此之外還高舉「防詐三步驟」手舉牌及發送「防假投資詐騙」宣傳單予民眾，藉此達到暮鼓晨鐘之效，讓民眾習得防詐知能，進而遠離詐騙。雖該宣導隊伍由3人組成，但因沿路以大聲公放送，成功吸引路旁民眾目光，成為另類最「響」陣頭。