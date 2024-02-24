台東市元宵嘉年華會「好神煙火晚會」登場　氣氛嗨翻天





▲「2024台東市元宵嘉年華會-好神煙火晚會」，於23日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



由台東市公所舉辦「2024台東市元宵嘉年華會-好神煙火晚會」，於23日晚間7點在台東市海濱公園正式登場，億萬歌姬林芯儀、金曲歌王許富凱及創作型歌手柯有倫到場一起和民眾嗨翻天，另有玄武堂炮炸寒單、晚會壓軸施放高空煙火秀，歷時2個小時的精彩表演，氣氛熱鬧。

晚會由煙火秀揭開序幕後，第一波高潮為玄武堂─炮炸寒單，市長陳銘風首先登上神轎，接受炮炸洗禮，現場觀眾鼓掌連連，緊接由玄武堂安排10名肉身寒單連番上場，炮炸聲響震徹天際，氣勢磅礡讓眾人感受「南蜂炮、北天燈、東寒單」齊名的三大民俗文化魅力。

受邀參與晚會的縣長饒慶鈴表示，很高興跟這麼多民眾一起感受專屬台東的鬧熱元宵味，感覺很HIGH，希望台東越炸越旺、越炸越平安，感謝及肯定市公所團隊用心，在有限經費下，卻能把元宵活動辦得如此精彩、規模盛大。2/24起一連2天遶境，14:00在南京路廣場民俗藝陣展演，歡迎鄉親參與，但也請遵守放鞭炮禮節與行車安全等規範，請大家彼此包容、尊重，讓台東元宵傳統永續。

「2024台東市元宵嘉年華會-好神煙火晚會」演出陣容堅強，億萬歌姬林芯儀、金曲歌王許富凱及創作型歌手柯有倫，還邀請悅舞兒童舞蹈團、鍾馗五鬼陣傳統藝陣、禾一文化傳承舞團等團體，呈現傳統文化的獨特魅力。

眾所矚目的閉幕高空煙火秀炫麗繽紛點亮整個夜空，聲光效果搭配煙火表演，在場眾人驚聲連連，帶給大家最豐富的視覺享受。另市公所晚間六點開始，市公所在海濱公園現場發送3款不同的龍年造型小提燈，廣受歡迎，一發放隨即被民眾搶空，祝大家元宵佳節快樂。