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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情重擊旅客量！　中國民航業3年虧掉過去「10年利潤」

▲福州機場。（圖／CFP）

▲福州機場。（圖／CFP）

文／中央社

受COVID-19疫情影響，中國民航業連續多年虧損，去年雖大幅減虧，但依然未能扭虧為盈，全行業虧損人民幣288億元（約合新台幣1238億元） ，其中航空公司虧損170億。

陸媒第一財經日前披露，2023年是中國民航連續虧損的第4年，全行業虧損288億元，其中航空公司虧損170億元；而疫情3年（2020至2022年）間，民航全行業累計虧損逾4000億元。

據指出，民航旅客量、尤其是國際旅客量尚未恢復到疫情前，是航空公司未能扭轉虧損的重要原因之一。

統計顯示，截至2023年底，國際航班量僅恢復到疫情前2019年的55.8%，原本要飛國際航班的大量寬體客機被迫回到中國國內搶市場，也進一步影響了中國國內市場的收益。

與此同時，由於飛機訂購與交付具時間差等原因，截至2023年底，中國民航的飛機架數達4200架，比2022年增加35架，比2019年更增加了382架，但2023年的旅客量卻還沒能恢復到2019年的水準。

2020年開始的COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）對民航業影響巨大。據民航統計公報，2020年全年旅客運輸量只有4.2億人次，比2019年下降36.7%，是1989年以來旅客量的首次年度下滑；2021年旅客量雖然有所成長，但2022年又大幅下滑，全年旅客量只有2.5億人次，比10年前的旅客量還低。

報導表示，供需極端不平衡帶來的直接結果就是行業連續3年的巨虧，其中2020年虧損974.32億元、2021年虧損842.5億元、2022年虧損2174.4億元，3年就虧掉了過去10年賺的錢。

報導進一步表示，2023年的運力過剩雖與國際市場的恢復緩慢以及新飛機持續交付密切相關，但若查看過去10年的旅客量和運力成長數據就會發現，中國民航在疫情前就已經從兩位數的高速成長放緩至個位數成長。

民航統計公報數據顯示，2019年之前，不論旅客量或運力，年增率都在10%以上，但2019年開始，旅客量年增率滑落至個位數，比2018年成長7.9%，而當年的運力年增率更是只有4.9%。

報導引述多名業內人士指出，2019年旅客增速降至個位數並非偶然，中國民航已經走過高速成長階段，此前的超前引進、超前發展策略，或許也應該隨之調整了。

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