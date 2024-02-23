竹山防空壕保衛戰10年有成　專業學術團隊今開箱進行首次文資調查

▲竹山防空壕，半地下的兩房型空間是全南投獨有。（圖／守護竹山文化協會提供）

記者高堂堯／南投報導

位於竹山警分局附近的二戰歷史遺址「竹山郡役所作戰指揮所（防空壕）」及宿舍群，經地方人士發起長達10年的文資保存運動後，先前終於向文化部爭取到100萬元經費，並由南投縣政府發包給專業學術團隊，預計1年內將完成基礎調查研究，作為未來規劃發展及文資審議的重要依據。

第一次調查工作於今天展開，南投縣議員陳玉鈴邀請南投縣文化局長林榮森、竹山警分局長許軒鳴、竹山鎮公所以及稅務局等相關單位，帶領防空壕提報單位南投縣守護竹山歷史文化資產協會的志工們，一起「開箱」竹山郡役所遺址，也共同見證歷史時刻。

▲竹山郡守官邸大門為洗石子門柱，內部被巨大樹藤淹沒。（圖／守護竹山文化協會提供）

協會回顧，縣政府於2014年預計興建竹山警分局的新辦公廳舍，但預定基地內將拆除1944年所建造的竹山防空壕，連帶週邊10多間的警察宿舍群也岌岌可危，也引發地方文史工作者不滿，就此展開一段漫長的文資保存運動，激起一連串衝突、辯論、協商、換地、審議等角力對峙。

▲竹山郡役所作戰指揮所（防空壕）掩體上方盤踞一棵珍貴鳳凰老樹，不對稱的比例令人嘖嘖稱奇。（圖／守護竹山文化協會提供）

協會表示，經10年努力，竹山防空壕與竹山分局建築基地已換地成功，一方面順利登錄歷史建築，另一方面預計今年5月新辦公廳舍落成，當年的火爆氛圍轉變成媒合共識；而目前的竹山郡守官邸內部佈滿樹根藤蔓，民眾即使好奇，也只能攀趴在牆外觀望，因此今天的基礎調查揭開其神秘面紗，機會相當難得。

▲原為警察宿舍的多棟木造老屋因閒置而敗壞，守護竹山歷史文化資產協會今年發起每月一日定期志工打掃日，維持環境整潔，減緩屋況惡化。。（圖／守護竹山文化協會提供）

協會指出，竹山鎮近年來地方文化意識抬頭，相關的有形文化影響力不斷發酵：從一開始的老街導覽、民間信仰、竹工藝傳習，一直到歷史建築巡禮，例如1937年的竹山農會現代式樣建築、1941年的竹山菸草站活化再利用、1950年代的農村古亭畚保存，以及各式傳統美食小吃等文化再現運動中，讓因為921而沒落多年的竹山街區，似乎再度熱鬧起來；未來竹山郡役所作戰指揮所及宿舍群園區若能順利活化，也可望成為南投縣內二戰軍事及警察文化的特色主題景點。