嘉義鐵路高架出土2500年前遺址！2具白骨年齡曝「現2特徵」

▲嘉義鐵路高架化工程挖出新石器時代遺址 。（圖／南科考古館提供，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程在2021年2月意外發現疑似「台斗坑遺址」，至今挖出共13處人骨，目前已完成保存較佳中2具人骨的研究，研判分別為35歲男性，另1人約20歲，性別不明，是否具有親緣關係尚待釐清。

文化局表示，台鐵嘉北站區以南、世賢路以北、鐵路以西在2021年2月發現疑似台斗坑遺址，遺址粗估年代至今約2700到2500年前，為新石器時代晚期，同時也是嘉義市首次出土的史前人類骨骸，初步判斷應是完整的史前聚落。

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文化局委託考古團隊調查，歷經2年多後，至今開挖出13處人骨，保存狀況及部位不一，其中5具保存狀況較佳，經南科考古館進行體質人類學研究後，初步判定其中1具人骨可能為35歲男性，但骨骸因雨水沖刷而頭骨保存狀況甚差，故關於此次台斗坑遺址出土人骨是否具有親緣關係，尚待釐清；另一具人骨年齡大約20歲，但性別無法判斷。

另外，南科考古館報告書也指出，從男性人骨的脛骨末端有蹲距面的存在，說明台斗坑史前人可能有進行蹲下來相關的活動，另一具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下的痕跡。

本案計畫主持人林秀嫚博士表示，透過人類與動物骨骸遺留的骨膠中的原碳、氮同位素組成分析，可推論史前人之攝食習性資訊，所以南科館也將上述兩具人骨碎骨的樣本送至美國BETA實驗室進行碳氮同位素分析，但因該樣本本身的骨膠原保存狀況不佳，經美國BETA實驗室檢測後，並未得出任何結果，所以相關台斗坑史前人可能的攝食習性，有待出土其他人骨或其他考古證據後，再來提供可能的線索。

種種關於台斗坑遺址史前人的生活樣貌的推論，後續將待相關考古發掘的證據與研究逐步出爐後，才能再進行佐證。