隋煬帝陵遺址即將開放　「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

▲隋煬帝陵墓所在地整建而成的遺址公園即將對外開放。（圖／翻攝揚州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

揚州曹莊隋煬帝陵墓為主體的隋煬帝陵遺址公園近日已完成保護設施內的布展及遊客中心內外施工，將於近期公布開放民眾參觀時間。該處在2013年因建設房屋時，意外被工人發現，在進行考古勘探與發掘後，證實為隋煬帝及蕭后陵墓所在，兩座墓葬共發掘墓誌、玉器、銅器、陶器、漆器等珍貴文物近400件（套）。

《揚州日報》報導，隋煬帝雕像於18日運至現場吊裝，雕像底座，刻有「隋帝楊廣」四個大字，背部是楊廣生平簡介。雕像本體部分，楊廣身披胄甲，戰馬揚蹄，目向遠方，展現了楊廣西巡東征守土固疆、文韜武略治國安邦的帝王氣概。目前，雕像主體已基本完工，尚待安裝寶劍與馬轡。

隋煬帝陵遺址公園佔地168畝，包括隋煬帝陵保護設施、陳列館等配套建築。隋煬帝陵保護設施設計借鑒隋唐時期帝王陵墓「覆斗」形制，被專家譽為「落地的皇冠」。此外，隋煬帝陵保護設施南側設有鏡鑒池，南北長49公尺、東西寬14公尺，寓意為楊廣壽年49歲、在位14年。

揚州邗江區西湖街道司徒村曹莊一處房地產項目在2013年施工時，有工人發現刻有「故煬帝墓誌」的古墓。經過專家在形制、出土文物及人骨鑒定結果等佐證下，揚州曹莊隋唐墓葬被確定為隋煬帝、蕭后終葬之地。

歷史記載，隋煬帝楊廣（569-618）是隋朝第二位皇帝，在他的49年人生中，有14年在揚州度過。楊廣在位十四年，曾營建東都洛陽，完成大運河水系，修長城、開馳道，巡視邊關、經略西域並重開絲綢之路，不過，楊廣也是一位備受爭議、褒貶不一的帝王，最終被李唐取而代之。