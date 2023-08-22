　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

隋煬帝陵遺址即將開放　「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

▲隋煬帝陵墓所在地整建而成的遺址公園即將對外開放。（圖／翻攝揚州日報）

▲隋煬帝陵墓所在地整建而成的遺址公園即將對外開放。（圖／翻攝揚州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

揚州曹莊隋煬帝陵墓為主體的隋煬帝陵遺址公園近日已完成保護設施內的布展及遊客中心內外施工，將於近期公布開放民眾參觀時間。該處在2013年因建設房屋時，意外被工人發現，在進行考古勘探與發掘後，證實為隋煬帝及蕭后陵墓所在，兩座墓葬共發掘墓誌、玉器、銅器、陶器、漆器等珍貴文物近400件（套）。

▲隋煬帝陵墓所在地整建而成的遺址公園即將對外開放。（圖／翻攝揚州日報）

《揚州日報》報導，隋煬帝雕像於18日運至現場吊裝，雕像底座，刻有「隋帝楊廣」四個大字，背部是楊廣生平簡介。雕像本體部分，楊廣身披胄甲，戰馬揚蹄，目向遠方，展現了楊廣西巡東征守土固疆、文韜武略治國安邦的帝王氣概。目前，雕像主體已基本完工，尚待安裝寶劍與馬轡。

隋煬帝陵遺址公園佔地168畝，包括隋煬帝陵保護設施、陳列館等配套建築。隋煬帝陵保護設施設計借鑒隋唐時期帝王陵墓「覆斗」形制，被專家譽為「落地的皇冠」。此外，隋煬帝陵保護設施南側設有鏡鑒池，南北長49公尺、東西寬14公尺，寓意為楊廣壽年49歲、在位14年。

揚州邗江區西湖街道司徒村曹莊一處房地產項目在2013年施工時，有工人發現刻有「故煬帝墓誌」的古墓。經過專家在形制、出土文物及人骨鑒定結果等佐證下，揚州曹莊隋唐墓葬被確定為隋煬帝、蕭后終葬之地。

歷史記載，隋煬帝楊廣（569-618）是隋朝第二位皇帝，在他的49年人生中，有14年在揚州度過。楊廣在位十四年，曾營建東都洛陽，完成大運河水系，修長城、開馳道，巡視邊關、經略西域並重開絲綢之路，不過，楊廣也是一位備受爭議、褒貶不一的帝王，最終被李唐取而代之。

ET快訊
快訊／台北大雷雨！　文湖線號誌傳輸網路異常
快訊／大雷雨轟北北基桃！　15縣市豪雨特報
快訊／國家警報響了！　大雷雨轟5縣市
較勁柯文哲！侯友宜盼兩岸儘速協商　支持「金廈和平大橋」公投
Lexus「新陸地頭等艙」LM上市！　大老闆瘋搶訂單破200
去銀行領10萬竟有59張假鈔　真相大逆轉！
快訊／淡水男陳屍租屋處床上！　遺體發黑腫脹
放生變大屠殺！千隻鵪鶉慘死　清水岩寺立大牌超度
快訊／蔡昌憲老婆宣布懷二胎！
快訊／女騎士闖紅燈遭輾過！　頭顱骨折慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

碧桂園內部人士：帳上資金只夠保交樓　先還債的話「房子恐爛尾」

雲南野象「見義勇為」　鼻子一甩「2.8公斤」鴉片包落警察面前

7月大嬰兒洗澡溺死　她癲癇發作「昏迷15分鐘」醒來後崩潰

福島核廢水24日起排放入海　香港特首：已指示啟動進口管制措施

隋煬帝陵遺址即將開放　「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

普華永道：香港零售銷售回暖　但恢復疫情前水準「最少要一年」

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

吃飯一半被捅6刀亡！21歲男「見女網友」遭圍毆追殺　前任吃醋行兇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

林俊傑上海開唱「遭雷射筆攻擊」！　對Angelababy飆《可惜沒如果》

劉俊豪涉髒話辱罵前女友母親　被告！富邦：依隊內規定辦理

7歲童牽3歲妹報案「她爸不見」　2父急衝派出所...見女兒在看魚

坤達忘記七夕！曾送NG禮物　5位數包寵柯佳嬿「她滿挑的XD」

爸接兒子放學突下豪雨　淋雨衝回家：要禿頭XD

兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

碧桂園內部人士：帳上資金只夠保交樓　先還債的話「房子恐爛尾」

雲南野象「見義勇為」　鼻子一甩「2.8公斤」鴉片包落警察面前

7月大嬰兒洗澡溺死　她癲癇發作「昏迷15分鐘」醒來後崩潰

福島核廢水24日起排放入海　香港特首：已指示啟動進口管制措施

隋煬帝陵遺址即將開放　「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

地方政府欠錢不還！陸多家房企都是苦主　最高達84億元

普華永道：香港零售銷售回暖　但恢復疫情前水準「最少要一年」

路邊草叢驚見「1公尺長巨蜥」　疑似遭人惡意放生

吃飯一半被捅6刀亡！21歲男「見女網友」遭圍毆追殺　前任吃醋行兇

快訊／又見行人地獄！高雄女走斑馬線　遭公車左轉撞上送醫

快訊／候車時間增加！文湖線號誌傳輸網路異常　北捷7天內可辦退費

超感人！貨車轉彎「60箱在地飲料」掉路中　路邊8移工頂烈日幫忙搬

私生盜用房卡「囂張闖入瘋狂偷拍」！　NCT在玹受害…SM硬起來調查

快訊／雨彈升級「15縣市豪雨特報」　大雷雨轟炸北北基桃

雨水少甜度高！　2023年斗六文旦節系列活動熱鬧登場

兩岸力拚疫後經濟！津台會簽約19個項目　投資額49億人民幣

藍營控與雲豹金援「有對價關係」　賴瑞隆斥抹黑：依法提告以正視聽

劉冠廷求婚成功！瞿友寧尖叫　《花甲》堂弟盧廣仲讚：神鵰俠侶

罔腰「我們即將告別男女朋友關係」！七夕前報喜…告白2年男友閃炸❤

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

魚王拍出120萬！神秘買家下秒當場放生

陌生男突搭話「快去醫院」！她到院才知被救一命

洗髮精50多隻蟲卵…她曝1關鍵點：苦主恐一票人

宋濤：兩岸面臨「和與戰、繁榮衰退」選擇

陸女洗澡「蓮蓬頭沾大便」　飯店：自導自演

妹子洗澡越來越臭「蓮蓬頭都是大便」

皇帝一早起床都要「沖龍溝」！宮女嬌羞搶破頭

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

第一次後未婚妻大變臉！開口房子加我名　他拒絕慘入獄

吃飯一半被捅6刀亡！21歲男見女網友遭當街追殺

雙城論壇下周登場　陸媒：給兩岸「和平之樹」澆水

陸老翁撞2000萬法拉利　車主：賠800就好

迷戀「口味蝦」　陸女吃到下巴脫臼

最新！大陸今起暫時禁止台灣芒果輸入

更多熱門

相關新聞

南京公車起火2死5傷　乘客鋰電池自燃

南京公車起火2死5傷　乘客鋰電池自燃

大陸江蘇南京市發生一起奪命的交通事故，一輛公車行駛途中突然起火，最後火勢雖然順利撲滅，但也造成2死5傷的悲劇。

中世紀少女「雙腿綑綁」埋葬原因曝

中世紀少女「雙腿綑綁」埋葬原因曝

「四大文明古國」無中國？　出版社：讀者理解有誤

「四大文明古國」無中國？　出版社：讀者理解有誤

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

馬英九出席國際慰安婦紀念日追思會

馬英九出席國際慰安婦紀念日追思會

關鍵字：

考古揚州江蘇隋朝隋煬帝楊廣陵墓歷史遺址

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳怡霈七夕宣布結婚！　甜嫁日本老公AKIRA

50歲黃立成爆新歡！帶19歲烏克蘭嫩模回家

「這年出生者」限時喝免費手搖飲

萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點沒命

快訊／劉冠廷求婚孫可芳成功！

捐血送龍蝦！捐500c.c.直接送2隻

七夕情人節交換體液！　辣妹「嘴對嘴洩洪」

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

作家H爆熱戀「迪化街名門前媳婦」

「隱乳女神」阿樂解放！曬墾丁露溝照寵粉絲

爆乳妹認了「用狗項圈勒死」分屍砲友！

七夕不能愛愛！「7大禁忌」曝光

國衛院新研究估　國內22萬人不知已罹糖尿病

長瀨昆妮穿死庫水　抬腿辣翻7千人

即／徐耀昌凌晨宣布退出國民黨

更多

最夯影音

更多
孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇

孫生抓到「一番賞做牌」拍片要公布！　竟遭「黑道背景」恐嚇
潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

女醫師加投資群遭騙70萬　車手竟是18歲甜美護專生

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

花蓮車闖平交道撞太魯閣　車頭全毀...駕駛酒駕輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面