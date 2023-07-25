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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅大佛寺主殿遭火焚　35公尺高釋迦牟尼坐像佛頭冒煙

記者魏有德／綜合報導

甘肅張掖的知名佛教歷史景區「大佛寺」昨（24）日凌晨突發惡火，大雄寶殿付之一炬，原安坐在大雄寶殿內的35公尺高釋迦摩尼像也因此露出在外，透過殘火處理時的影片可以發現，佛頭也因為有部分燃燒而冒煙。

▲甘肅大佛寺大雄寶殿遭祝融吞噬。（圖／翻攝光明網）

▲甘肅大佛寺大雄寶殿遭祝融吞噬，內部的35公尺高佛像外露。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，7月24日4時許，正在維修施工的山丹縣大佛寺大佛殿發生火災，市、縣立即組織力量進行撲救，截至24日上午10時，明火已撲滅，未造成人員傷亡。火災原因正在調查。

▲甘肅大佛寺大雄寶殿遭祝融吞噬。（圖／翻攝光明網）

▲甘肅大佛寺內的大佛為全球最大的室內坐佛像。（圖／翻攝光明網）

山丹大佛寺又被稱為「土佛寺」，最早可追溯到1500年前的北魏時期（約公元425年），和張掖臥佛和武威站佛齊名，三尊佛像一臥、一坐、一立，也被譽為河西三大名剎之一。

▲甘肅大佛寺大雄寶殿遭祝融吞噬。（圖／翻攝光明網）

▲山丹坐佛在被祝融吞噬前的莊嚴形象。（圖／翻攝光明網）

遭祝融吞噬的大雄寶殿建成於 1998年，殿內供奉的大佛高35公尺，為全球最大的室內泥塑坐佛，尤其在香港佛教界支持下，大佛共貼上60萬張的金箔，使這座古佛像金光熠熠，關注度逐漸超越較為出名的張掖臥佛。

這把無情惡火不僅造成大佛殿毀損，連佛像上的金箔也燒之殆盡，不過，現殘存原大佛寺的南北兩道斜坡（墁道）版築牆體，也就是大佛寺遺址未受火災影響，仍保存完好。

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