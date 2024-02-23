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最「吸金」YouTuber換她當！苗博雅1月「狠賺107萬」擠下館長奪冠

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人苗博雅致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

很多人看影片的同時，也會抖內（Donate）給創作者，以表支持，今年37歲的台北市議員苗博雅，YouTube頻道1月「Super Chat」爽賺107萬元，光是選舉日前後三天，就賺進30萬元，穩坐台灣1月最「吸金」YouTuber冠軍寶座，長年霸榜的館長排第二名，狠輸苗博雅30萬元。

根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，台灣2024年1月「Super Chat」（超級感謝）排行前5名，依序為苗博雅、館長惡名昭彰（陳之漢）、萬事通事務所（朱學恆）、知名遊戲實況主莎皮塞維爾、挺柯網紅實況主DearNaNa。

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今年1月適逢2024總統大選，苗博雅YouTube頻道上升17個名次，首度擠進前5名，就直接拿下冠軍。排名第五名的網紅DearNaNa，其實是去年12月的冠軍，12月狠賺超過98萬元。

事實上，有不少政治人物近年來斜槓經營YouTube，但鮮少有人可以衝到YouTube「Super Chat」排行榜前5強，而今年1月的榜單還有位居第6名的資深韓粉陳清茂、第18名的民眾黨立法院黨團總召黃國昌。

▼苗博雅一月斗內金逾107萬元。（圖／翻攝自PLAYBOARD官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自PLAYBOARD官網）

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