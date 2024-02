OpenAI影片生成模型Sora橫空出世　內容創作者憂失業

▲Sora只需輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段。(圖/翻數字X/OpenAI)



文/中央社巴黎21日綜合外電報導

美國新創公司OpenAI上週公布一款名為Sora的人工智慧(AI)模型,只需輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段,這令許多YouTuber及內容創作者懷疑,自己是否將成為被演算法取代的最新職業。

法新社報導,YouTuber布朗里(Marques Brownlee)稱看到一款AI正在做他的工作,令他「感到恐懼」且「受到威脅」。

