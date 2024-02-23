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海洋與竹籠屋意象7公尺巨獸懸絲偶「鯤」告成 25日踩街大遊行首亮相

▲《海洋迴旋：鯤之旅》踩街大遊行，將於25日下午4時45分許共演推出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《海洋迴旋：鯤之旅》踩街大遊行，將於25日下午4時45分許共演推出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會在台南，邀日本偶戲大師沢則行與無獨有偶工作室劇團，攜手打造高達7公尺、全長超過8.5公尺的超巨型懸絲偶「鯤」，由長11公尺的藝閣車載運、11人同時操作，鯤的身上延伸出綠色生態「紅樹林」，象徵先民辛勤開墾的「竹籠屋」，共同組合成為此次踩街遊行的重要台灣意象，《海洋迴旋：鯤之旅》踩街大遊行，將於25日下午共演推出。

《海洋迴旋：鯤之旅》為無獨有偶劇團本年度為台南燈會設計兼具在地性與國際性的作品，特別邀請沢則行擔任《海洋迴旋：鯤之旅》導演兼戲偶設計，借重沢則行數十年在歐洲及日本當代偶戲耕耘經驗，以及2020年東京奧運設計機械大偶的技藝，深度探索台南海洋文化，將台南的地景與人文融入設計中，並請台南團隊「李維造物」、「天一藝閣車」攜手合作，創作出代表台南的巨型懸絲偶「鯤」及海洋生物群，海洋戲偶群中，手工打造許多代表台南的吉祥意象：黑面琵鷺、劍獅、鯉魚公等。

▲《海洋迴旋：鯤之旅》踩街大遊行，將於25日下午4時45分許共演推出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

無獨有偶工作室劇團的專業製偶團隊，以沢則行的戲偶設計圖進行結構規劃與模型建構，製作1比15的模型，來確認結構運作的準確度。助理戲偶設計余孟儒表示，「在設計鯤的結構，我們必須考慮整個巨偶完成後的動作流暢性，同時也要留充足的表演與操作空間給演員。此外，我們還必須確保巨偶不會與司機或車尾的機具相撞，這給製偶團隊帶來相當大的挑戰。」

無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音感謝，「這次的巨型懸絲偶製作集合了日本和台灣各方專業創作者的力量，大家在不同領域各有所長，且保持著挑戰自我的態度，共同投入這次高難度的製作計劃，無獨有偶劇團非常榮幸能夠與充滿熱情的專業夥伴攜手合作。」

▲《海洋迴旋：鯤之旅》踩街大遊行，將於25日下午4時45分許共演推出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

乘坐藝閣車的機械巨偶《鯤》目前已經製作完成，誠摯邀觀眾2月25日，一起到現場踏入難忘的海洋冒險，此外，3月2日、3月3日、3月9日16:30也將由無獨有偶劇團領軍，帶來加入新夥伴的《新台風浪花——海島新藝陣》踩街演出。

《新台風浪花——海島新藝陣》踩街演出資訊：時間:3/2(六)、3/3(日) 16:30-17:30，地點：台南市歸仁區歸仁十八路，演出團隊：無獨有偶、何曉玫MEIMAGE舞團、FOCA、法爾劇團(3/2 open醬特別參與)。

時間: 3/9(六)16:30-17:10，地點：台南市歸仁區歸仁十八路，演出團隊：無獨有偶、何曉玫MEIMAGE舞團、FOCA。

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