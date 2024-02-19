「迎春禮踩街嘉年華」元宵重磅登場　限量「台南400通寶」加碼發送！

▲台南市文化局與正統鹿耳門聖母廟，元宵節當天合辦「甲辰年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，並在延平郡王祠舉辦開春儀式後分階段發送「台南400」紀念通寶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局與正統鹿耳門聖母廟，2月24日元宵節當天合辦「甲辰年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，熱鬧踩街慶元宵！並且在延平郡王祠舉辦開春儀式後分階段發送2024迎春禮限定的「台南400」紀念通寶，總計限量300份，歡迎市民朋友屆時一同參與盛會！

「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，文化局近年與台南土城正統鹿耳門聖母廟合作復辦，今年將在2月24日元宵節早上9時由市長黃偉哲與聖母廟、府城隍廟等重要貴賓，於東門城進行迎春古禮儀式；9時30分起進行踩街嘉年華會，邀請在地學校、傳統藝陣與春牛、芒神一同熱鬧踩街；10時30分於延平郡王祠進行開春儀式。為讓更多國人瞭解台南迎春禮活動意涵，市府文化局今年特別與藝術家、在地社區、學校打造6隻別具特色的創意春牛，元宵當天將於延平郡王祠展示，更特別設計「台南400」紀念通寶，為傳統禮俗活動開創新局。

文化局長謝仕淵表示，今年適逢「台南400」，文化局特別設計一款融合迎春禮寓意及台南400視覺意象的通寶，與大家分享節慶的喜氣氛圍。通寶直徑5.2公分，正面有春牛裝飾牡丹花紋圖樣，及「2024甲辰年風調雨順」、「鞭春牛、迎春禮」的文字，背面則是台南400 logo圖樣，極具紀念意義，也祝福台南市民歡喜迎新春，共同邁進下個400年。

甲辰年迎春禮限量通寶將於2月24日上午分三階段發送！上午10時在延平郡王祠服務台發放第一階段號碼牌，限量100份（含通寶與聖母廟御守），開春儀式結束後，將由副市長葉澤山與聖母廟主委王增榮於現場發放。第二階段將於上午11點在延平郡王祠服務台發放號碼牌，限量100份（僅通寶無含御守），11:30藝陣大匯演結束後於服務台兌換。第三階段在中午12點於台灣府城隍廟發放，限量100份（含通寶與府城隍紀念杯墊），採現場排隊領取。活動詳情請至文化局官網查詢(https://culture.tainan.gov.tw/)。