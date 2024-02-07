「正統春牛」、「創意春牛」　台南鹿耳門聖母廟同步亮相

▲正統鹿耳門聖母廟7日舉行「春牛入寶」記者會，由聖母廟王增榮主委暨第13屆委員會團隊、民政局姜淋煌局長、文化局謝仕淵局長、雲嘉南風景處許宗民處長，多位民意代表共同參與，遵循古禮稟天、入寶、封金，象徵春牛正式完工。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟的「迎春牛」是台灣唯一春牛文化資產，傳承40餘年，大年初一，春牛開光點眼後隨即展開「新春嘉年華」，元宵節舉辦盛大迎春禮，「迓春牛」、「搶春牛」，「高空煙火炸蜂炮」恭送春牛神回返天庭…，一系列以春牛為主題的新春活動，每年都吸引數百萬人潮。

2月7日舉行「春牛入寶」記者會，由聖母廟王增榮主委暨第13屆委員會團隊、民政局姜淋煌局長、文化局謝仕淵局長、雲嘉南風景處許宗民處長，多位民意代表與局處首長共同參與，遵循古禮稟天、入寶、封金，象徵春牛正式完工。





王增榮主委表示，感謝台南市政府、民政局、文化局、文資處、以及春牛創作坊的協助，今年春牛首開先例，全程都在聖母廟糊製，土城附近的國小、國高中、甚至遠到新加坡的中學…，不論大人小孩、來自世界各國的觀光客都可以到聖母廟參與糊春牛，集眾人的力量祈福、推展文化，很有意義。

聖母廟方特別選在春牛入寶的今天，邀請6個不同學校單位製作的「創意春牛」前來展示，原本單調的「積木牛」，由團隊創意妝點後變得豐富多彩。瀛海中學、小新國小、港尾國小、海佃國小四校校長、主任率領共同創作的孩子們前來，除了展現創意春牛、更全程參與春牛入寶古禮，傳承傳統文化，為記者會增添不少年輕活力。

甲辰年春牛身高4尺、身長8尺、牛尾1尺2寸，顏色遵循節氣，頭青、身黃、腹紅、脛黃、蹄青，牛口開，牛尾左繳，芒神面如童子，青衣白帶、纒鞋俱全，象徵氣候炎熱、雨水較少，須節約用水。

「春牛入寶」，是將開光後的「五穀寶物」置入春牛腹中，使其獲得春牛神力加持，傳說春牛五穀可以庇佑田地、魚塭「大豐收」、人畜「四季平安」，在農漁時代是珍貴的「神物」，以往僅能在「搶春牛」時撿取，本年度特別於記者會後發放300份「春牛五穀紅包」，吸引大批民眾排隊索取，為即將到來的新年增添吉祥熱鬧的氣氛。

正統鹿耳門聖母廟在新春期間活動滿滿，小年夜(2/8)首度舉辦「擲筊求銀帽平安手鍊」，初一(2/10)開始摸春牛、過七星平安橋、躦媽祖轎腳…，廟埕市集有傳統美食加上兒童樂園，從初一到初九，天天精彩活動不間斷，歡迎全台灣的善信大德在新春期間來聖母廟走春、參拜、點燈、求平安。