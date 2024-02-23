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元宵節3星座財運旺翻！　刮刮樂中獎機會衝高

記者黃翊婷／綜合報導

明天（24日）就是元宵節，清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，天秤座、牡羊座、摩羯座的朋友在元宵節期間財運很旺，其中天秤座、摩羯座偏財運佳，買彩券或刮刮樂中獎機會高，而牡羊座是正財方面表現較好，存款儲蓄有機會達到理想目標。

▲千元鈔、鈔票（圖／ETtoday資料照）

▲元宵節期間，天秤座、牡羊座、摩羯座財運旺盛。（示意圖／ETtoday資料照）

臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享雲蔚老師的文章，內容提到3星座在元宵節期間財運旺盛，正財機會增加，偏財運方面像是彩券、刮刮樂也很旺，有機會變成大富豪，詳細如下：

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TOP 3天秤座：

天秤座在元宵節期間有出色的智慧和溝通表現，特別是跟人有交易行為，像是開店做生意的，容易獲得很高的再次銷售機會。此外，天秤座可靠著勇敢的冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的。

而平時的理財，有機會在這幾天看到不錯的報酬。若是有經營副業，特別是跟藝術或才藝有關，也能吸引到很高的關注與財務回報。

TOP 2牡羊座：

牡羊座在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想目標，再加上適當的投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離。若在外地求財，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富自然會有增加，而且此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中爭取到更多的財務收入及報酬。

TOP 1摩羯座：

摩羯座在元宵節時，可以往冷門或是大家較不熟悉的產業及方向發展，會有更好的財務機會。這幾天摩羯座可展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關的，特別是需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，就能夠吸引到更大的財富；另外若有財務合作的需求，也是有不錯的收益機會。

偏財方面也有不錯的表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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