超商「周末優惠」一次看！焗烤飯、冰品下殺買1送1　還有咖啡買2送2

▲7-11門市推出CITY PRIMA精品大熱拿鐵／精品大熱美式任選買2送2、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要迎來周末了，而這周末剛好會碰上元宵節，就有超商自今（23）日起推出超豐富的周末優惠，不僅有焗烤飯、雪糕、零食等下殺買1送1，精品咖啡、黑糖珍奶也可享買2送2，直接替荷包省一波，趕快把握便宜買。

7-11門市自今（23）日起至2月25日推出「超值五六日」優惠，品項涵蓋咖啡、飲品、冰品、零食等，有CITY PRIMA精品大熱拿鐵／精品大熱美式（衣索比亞／瓜地馬拉）任選買2送2、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2、舒跑Energy能量飲料250ml買1送1、台灣農林桂香四季青茶無糖700ml買1送1、百吉大雪糕（布丁／巧克脆皮）任選買1送1、冰戀雙旋冰淇淋－巧克力香草買2送1、大人系嘎哩君剉冰棒－蘋果風味4件100元。

▲「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」買1送1爽吃，每一口都會牽絲。（圖／記者周姈姈攝）



還有咖啡廣場300ml 3件75折、KIRIN午後紅茶檸檬紅茶500ml買2送1、日本大雷神巧克力餅乾特價19元、健達指定商品任選2件55元、越南Tan Tan花生（蒜辣／蒜辣脆皮）任選買1送1、荷卡－馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯買1送1、深情爆餡羅馬生乳包／摯愛提拉米蘇蛋糕杯任選2件99元、昂舒巴黎泡芙（提拉米蘇／草莓雙餡）任選2件99元。

生活用品相關優惠則有五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙（6包／串）特價2串175元、舒潔VIVA速效廚房紙巾隨意撕、靠得住晚安好眠褲均碼2入特價39元、好來酷爽青檸漱口水500ml 2件199元、國際EVOLTA鈦元素電池4入（3號／4號）任選買1送1、我的健康日記單日份指定商品特價39元、日本ROSETTE毛孔極淨輕巧組特價69元、統一綺麗健康油652ml 買1送1。

▲手搖飲指定飲品買1送1爽喝5天。（圖／康青龍提供）

手搖飲康青龍則祭出「元宵雙好康」優惠，即日起至2月25日爽喝「大杯芋圓茉莉鮮奶綠買1送1」，只要透過龍來訂線上領券點餐即可享優惠，每人限領1次，1次可獲得2張優惠券，數量有限、送完為止；加碼至2月27日前於Uber Eats還有經典純茶「御香鐵觀音」、「碧玉茉莉綠茶」共2大飲品可享「買1送1」好康，小確幸快收下。