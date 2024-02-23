偏鄉出身返鄉提供「院長級」門診　南基院長張尚文盼回饋鄉里

▲中寮鄉出身的南基醫院院長張尚文，今年回鄉提供「院長級」門診服務。（圖／翻攝南基醫院官方網站）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉衛生所已於今年起增設神經外科門診，由出身該鄉的南基醫院院長張尚文回鄉服務，以其退化性疾病的相關專業下鄉提供就近性醫療，將大大提升偏鄉長輩的生活品質。

南投縣衛生局指出，中寮鄉屬65歲以上人口比率達24%的「超高齡」社區，質樸勤勞的鄉民長年務農擔重，雖然不以為苦，但脚麻、腰背酸痛就成為長輩常見的共病，加上年輕人出外打拚，家中長輩交通不便，往往無法獲得妥善且即時的醫療照顧。

▲南投縣衛生局以張尚文的Q版肖像宣布他返故鄉服務的消息。（圖／南投縣衛生局提供）

根據南基醫院資料，張尚文除為該院現任院長，也是現任彰化基督教醫院外科部副部主任、彰化基督教醫院兒童醫院神經外科主任，也歷任新加坡國立大學醫院微創及內視鏡中心臨床研究員、德國St. Anna-Hospital脊椎內視鏡臨床研究員；專長為腰椎椎間盤手術、經皮骨泥椎體成型術、內視鏡脊椎手術、微創脊椎手術、下背痛疼痛控制、頭部外傷手術、出血性腦中風腦內視鏡手術。

除經歷豐富和專長卓著，縣府衛生所表示，張尚文更是中寮鄉永福村出身的優秀子弟，這次秉持回饋鄉里、人親土親的想法，自1月份起每月第一週星期三上午至中寮鄉衛生所看診，鄉親不必舟車勞頓，就能享受到「院長級」的專業服務，也與縣府、衛生所一起為偏鄉鄉親的健康而努力。