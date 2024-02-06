春節前後呼吸道、腸胃道感染高峰期　門諾連3天開設特別門診

▲醫師提醒注意，春節前後為呼吸道、腸胃道感染高峰期，就診民眾明顯增多。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節將至，因應國人返鄉及出遊人潮，恐造成各類呼吸道疾病升溫，門諾醫院於大年初一起至初三，一連3天開設「春節呼吸道傳染特別門診」。門諾醫院醫務部主任鄧學儒說，春節前後是「呼吸道、腸胃道」感染流行期，免疫力較低的長者、孩童，務必格外當心。

▲醫師呼籲出入公共場合應注意個人防護並配戴口罩。



根據衛福部監測資料顯示，農曆春節期間，國內外呼吸道傳染病疫情呈現增加趨勢，包括引發呼吸道感染的流感、新冠與腺病毒，以及造成腸胃道病症的諾羅病毒及輪狀，門諾醫院為兼顧呼吸道傳染病輕症病人，初一至初三開設「春節呼吸道傳染特別門診」，看診科別涵蓋成人科及小兒科。

▲▼花蓮門諾醫院因應春節期間高峰期，開設呼吸道、腸胃道特別門診。



門諾醫院醫務部主任鄧學儒說，開設「春節呼吸道傳染特別門診」，主要是分流輕症患者至門診就醫，除避免全擠進急診，造成急診壅塞、癱瘓，保有原緊急醫療功能外，還能防止群聚，讓非呼吸道疾病的急診患者，免於被感染。





鄧學儒說，年節期間民眾因飲食、作息的改變，加上出遊群聚，容易感染「呼吸道、腸胃道」疾病，呼籲免疫力較低的慢性病患者、長者及孩童，應保持原有作息，睡眠充足也要避免暴飲暴食，由於近期氣溫變化大，外出更要注意保暖及多補充水分。



醫師提醒，民眾若到人潮壅擠處，建議還是須佩戴口罩，外出用餐則選擇高溫烹煮過的菜餚，避免生食及過量，才能降低腸胃道疾病風險；過年期間，有部分民眾身體不適卻不願就醫，就怕「來年觸霉頭」，提醒輕微感冒、腸胃炎可自行在家觀察，1-2天症狀無緩解還加劇，就應盡快就醫，若是出現胸痛、腹痛等嚴重疼痛疾病，則要把握黃金治療時間立即急診，避免因心肌梗塞、中風危及生命。

