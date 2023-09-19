　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

小琪是名四歲可愛的小女生，臉上經常掛著著笑容，然而一年多前被醫師診斷出發展遲緩。小琪對外界事物的反應較慢且表現得興趣缺缺，常表達不出自己想說的事情或名稱，她經常會說：「這個我知道、就是那個、這個我家有……」等等，小琪對外界環境常感到害怕，遇到陌生人就會顯得非常害羞，小琪的媽媽表示過去因為疫情，害怕孩子被傳染，所以儘量不帶小琪出門，直到最近才到醫院就診。

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情期間許多國家實施了各種防疫限制措施，例如封鎖、社交距離和遠距學習等，這些措施可能讓一些需要醫療評估與治療的孩子也因此被限制。隨著疫情逐漸趨緩，近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加，醫師看診常從下午看到晚上，尤其初診個案需要更多的看診時間。衛生福利部玉里醫院兒童精神科游舜杰主任表示，有些就診的孩子是因為在新學期回到學校後，人際關係與功課的壓力變大，造成適應上困難，出現情緒或行為的問題。也有過動症的孩子，一時之間還無法收心，與班上同學和老師產生了摩擦。還有一些發展遲緩的個案，因疫情關係未能及時就醫，於是在開學後，來醫院看診，期待獲得幫助。

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼醫師表示，長時間的社交隔離和疫情不確定性，可能對孩子的情緒和心理造成影響，需要心理衡鑑及遊戲治療服務。

玉里醫院謝美惠職能治療師指出，疫情期間的生活，限制了孩子的發展和社會接觸，如今慢慢恢復疫前的生活，不管是拿掉口罩或是外出活動，能讓孩子們更自然地接受各種感官刺激，豐富他們的生活經驗。目前兒童門診轉介職能治療的個案數也比以往增加，而職能治療提供的早療服務，可以讓發展遲緩的孩童獲得進步，並逐步生活自理，融入社會生活。

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

長時間的社交隔離和疫情不確定性，也可能對孩子的情緒和心理狀態造成影響，所以需要心理衡鑑及遊戲治療服務。臨床心理師劉怡攸提到玉里醫院開始為孩子提供兒童心理諮商和遊戲治療，來幫助他們理解和應對這些挑戰。劉怡攸心理師說：「我們為孩子們提供一個安全的空間，讓他們表達情感、建立自信，並發展健康的應對方式。同時也鼓勵家長，密切關注孩子的情緒狀態，並在需要時尋求專業協助，因為我們相信，每個孩子都應該快樂和健康的成長。」

玉里醫院兒童青少年團隊表示，將全力支持兒童和家庭，協助大家能夠度過這段特殊時期，讓孩子健康的成長茁壯。民眾若有需要，可至玉里醫院兒童青少年門診就診，或撥打03-8886141分機1101詢問。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
畜產會已交出巴西蛋流向資料！2違規遭罰16萬
浪浪被撞傷！專家一驗「感覺不是狗」驚：世界首例
快訊／遭朱德庸控羞辱！　熱狗「2千字文」回應了
新iPhone鏡頭太難！　蘋果找「台灣大廠」求救
快訊／義美被列使用進口蛋　認了「用於條裝蛋糕」
《木曜4》粉絲喊難看　邰智源留言「滾」！網：不是第一次
杜詩梅發文尋夫：整晚音訊全無…　監視器驚見「他翻牆回家」
搶iPhone 15！　她自備床墊在門口排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺：有機會中大獎

元智首創淨零碳排學士後專班　輔導考證照「就業起薪5萬↑」

外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」　民眾：小孩直接嚇哭

iPhone 15 Pro「動作按鈕」要設定什麼？鄉民大推2功能：工作自保

快訊／巴西蛋波及食安　陳吉仲二度道歉「成立專案進口雞蛋專區」

屏東全面清查進口蛋品+稽查市售端　暫未發現相關缺失

蛋黃酥需求爆發！台中星級飯店漲價照賣光　排隊名店日銷1萬顆

開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」偏財運超旺：有機會中大獎

元智首創淨零碳排學士後專班　輔導考證照「就業起薪5萬↑」

外送雞肉沙拉吃一半「小蟲蠕動」　民眾：小孩直接嚇哭

iPhone 15 Pro「動作按鈕」要設定什麼？鄉民大推2功能：工作自保

快訊／巴西蛋波及食安　陳吉仲二度道歉「成立專案進口雞蛋專區」

屏東全面清查進口蛋品+稽查市售端　暫未發現相關缺失

蛋黃酥需求爆發！台中星級飯店漲價照賣光　排隊名店日銷1萬顆

開房滾床單　曖昧男掏6000元「一點心意」！網喊快逃：手法老練

疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

30公尺鋼骨恐怖墜落　東京工安事故「15噸巨物壓死2人」近照曝光

畜產會已交出巴西蛋流向資料！北市衛生局：2違規開罰16萬

昆凌收藏珠寶被兒子狂問價格　對數字敏銳「不知道遺傳誰」

台南九份子國中小　榮獲青少年跆拳道賽全國第3名

《惡靈古堡4》重製版DLC新預告來了！只等半年就能玩：王阿姨真香

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

男女之間有純友誼？陳志強心虛收Vicky baby訊息　身份竟是她

警花蓮山區抄出長槍+霰彈　意外查獲21公斤大麻...價值4000萬

潘宇謙「喜迎龍鳳胎」　醫生突宣布誤診...結局傻眼了！

陳吉仲重申「進口蛋政策沒有錯」　他嘆：錯的是相信政府的民眾？

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

女遊客出國玩「護照缺4頁」　遭泰海關遣返

台劇天花板是「這部」！網友激推

正妹學霸棄台大電機！選1出路月薪飆20萬

鄰居色色不拉窗簾「春光全洩」！她抬頭驚呆

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

即／東北海域有感地震　國家級警報狂響

300年古蹟南瑤宮封廟整修2年

4年前在台「受委屈」　韓妹：我回來報仇了

「4星座」最容易變牆頭草　誰有利就跟誰好

好多人生病　醫：最近病房滿出來

更多熱門

相關新聞

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」

成功治代掛號！名醫1招「全部都掛到了」

為對抗黃牛和代掛號業者，知名皮膚科「輕鬆美膚」11日曾發文致歉，從10月份起取消網路掛號，改成1個月一次的現場排隊，掛未來一個月的號。昨（18日）晚粉專再次發文，公告這招成功了，「在公告時間結束前，來現場排隊掛號的粉絲，全部都有掛到10月份的門診」，開心宣布這是大家共同配合贏得的勝利。

有小孩就活該？　檢討家長成常態

有小孩就活該？　檢討家長成常態

孩子開學寫功課龜速坐不住　專家曝改善關鍵

孩子開學寫功課龜速坐不住　專家曝改善關鍵

消化不良恐讓台童比同齡矮9公分！天天喝優酪乳補好菌是關鍵

消化不良恐讓台童比同齡矮9公分！天天喝優酪乳補好菌是關鍵

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

關鍵字：

疫情社交隔離兒童精神科門診攀升就醫幫助

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

藍正龍首曝離婚心聲「真的太痛」！

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面