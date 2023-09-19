疫情造成社交隔離！兒童精神科門診攀升　醫籲儘速尋求幫助

▲▼近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

小琪是名四歲可愛的小女生，臉上經常掛著著笑容，然而一年多前被醫師診斷出發展遲緩。小琪對外界事物的反應較慢且表現得興趣缺缺，常表達不出自己想說的事情或名稱，她經常會說：「這個我知道、就是那個、這個我家有……」等等，小琪對外界環境常感到害怕，遇到陌生人就會顯得非常害羞，小琪的媽媽表示過去因為疫情，害怕孩子被傳染，所以儘量不帶小琪出門，直到最近才到醫院就診。

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疫情期間許多國家實施了各種防疫限制措施，例如封鎖、社交距離和遠距學習等，這些措施可能讓一些需要醫療評估與治療的孩子也因此被限制。隨著疫情逐漸趨緩，近三個月前來玉里醫院兒童青少年門診掛號的人數逐漸增加，醫師看診常從下午看到晚上，尤其初診個案需要更多的看診時間。衛生福利部玉里醫院兒童精神科游舜杰主任表示，有些就診的孩子是因為在新學期回到學校後，人際關係與功課的壓力變大，造成適應上困難，出現情緒或行為的問題。也有過動症的孩子，一時之間還無法收心，與班上同學和老師產生了摩擦。還有一些發展遲緩的個案，因疫情關係未能及時就醫，於是在開學後，來醫院看診，期待獲得幫助。

▲▼醫師表示，長時間的社交隔離和疫情不確定性，可能對孩子的情緒和心理造成影響，需要心理衡鑑及遊戲治療服務。

玉里醫院謝美惠職能治療師指出，疫情期間的生活，限制了孩子的發展和社會接觸，如今慢慢恢復疫前的生活，不管是拿掉口罩或是外出活動，能讓孩子們更自然地接受各種感官刺激，豐富他們的生活經驗。目前兒童門診轉介職能治療的個案數也比以往增加，而職能治療提供的早療服務，可以讓發展遲緩的孩童獲得進步，並逐步生活自理，融入社會生活。

長時間的社交隔離和疫情不確定性，也可能對孩子的情緒和心理狀態造成影響，所以需要心理衡鑑及遊戲治療服務。臨床心理師劉怡攸提到玉里醫院開始為孩子提供兒童心理諮商和遊戲治療，來幫助他們理解和應對這些挑戰。劉怡攸心理師說：「我們為孩子們提供一個安全的空間，讓他們表達情感、建立自信，並發展健康的應對方式。同時也鼓勵家長，密切關注孩子的情緒狀態，並在需要時尋求專業協助，因為我們相信，每個孩子都應該快樂和健康的成長。」

玉里醫院兒童青少年團隊表示，將全力支持兒童和家庭，協助大家能夠度過這段特殊時期，讓孩子健康的成長茁壯。民眾若有需要，可至玉里醫院兒童青少年門診就診，或撥打03-8886141分機1101詢問。