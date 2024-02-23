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半套店「救了他蛋蛋」　小姐一摸：不對勁！25歲男竟罹睪丸癌

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴(新logo)（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名25歲男子先前到半套店消費，在小姐幫他抓龍筋時，猛然發現他的「蛋蛋」有硬塊，於是提醒他最好到醫院檢查，沒想到真的罹患睪丸癌，並火速住院開刀，由於癌症還是早期，後續只要追蹤，就可算是痊癒了。

泌尿科醫師顧芳瑜昨在臉書提到，睪丸癌是一個年輕人會得的癌症，若早期發現，是有機會痊癒的，而且可以靠自己或別人摸出來；先前，一位大約25歲的男性來門診，主訴是上周到半套店消費，話講到這裡，他原本心想，大概8成要說尿道口有流膿，可能是淋病，結果卻出人意料。

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下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

該名患者害羞透露，小姐在幫他打手槍及抓龍筋時，脫口表示「弟弟，你蛋蛋那邊摸起來有一顆硬硬的東西，不太對勁喔，你可能找醫師檢查一下比較好。」

顧芳瑜接著說，「病人的年齡是睪丸癌好發的年齡，我觸診摸起來，的確有一個像是棗子大小的硬塊，用超音波幫他檢查後，看起來非常像是睪丸癌，因此幫他開了轉診單到醫學中心，後來合作的醫師也告知，病患為睪丸癌，並已經在一周後住院開刀完成了。而化驗結果幸好是很早期，後續只需要追蹤，可算是痊癒了！」

最後，顧芳瑜也笑說，這位病人真的是因為「有經驗的姐姐的」觸診，意外發現了睪丸癌的蹤跡。

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