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大一兒「偷偷花光學費」急call哭窮！她心軟支援　老公怒提離婚

▲新台幣，千鈔。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

俗話說「慈母多敗兒」，意指父母過度的寵溺，很有可能養出敗家子。就有母親無奈表示，原本是基於信任，拿現金給大一兒繳交學費，沒想到兒子竟偷偷花光，再打電話跟她道歉哭窮，心軟的她匯款幫忙渡難關，結果老公氣得要求離婚，讓她不知如何是好。

女網友在「匿名公社」發文感嘆，「兒子把這學期的學費花光了，本來是信任他，才會拿現金給他去繳，畢竟他已經大一，該學習獨立了。兒子初三就說有專題要做，提早回學校，直到繳費期限到了才打電話坦白一切。」

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對此，老公堅持不掏錢，要他自己想辦法，而婆婆則建議，可以用借的，再慢慢從生活費裡扣；不過，原PO終究是心軟了，「我深知慈母多敗兒，但看兒子哭成這樣一直道歉，還是偷匯錢給他，早上老公知道了，直接跟我說要離婚。」

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

她無奈直呼，「兒子從小就很乖，沒出過什麼狀況，這次只是犯了一次錯，難道不能原諒嗎？為什麼無法理解當媽媽的心，為什麼一定要對自己的孩子這麼嚴格，只因為孩子不是從他肚皮裡生出來的嗎？」

然而，網友們看完一面倒不挺，紛紛回應「把錢花在什麼用途才是重點吧？解決事情只有二個辦法：自己去背學貸，不然就休學。我相信以後妳會講：自己的孩子很乖，都是壞朋友帶的」、「殺人犯也是這樣培養起來的」、「這樣的慈愛用錯地方了」、「連婆婆都提出建議了，還要堅持匯款？我不相信這是單一事例，之前一定還有其他錯誤，不然老公不可能踩這麼硬」、「都已經可以出去工作的人了，還用哭解決事情？看看未來又多一個社會問題人出現了」、「先了解孩子學費的去向，再決定要不要協助孩子比較恰當」。

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