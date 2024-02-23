報案機車被偷...竟是「喝到斷片」忘記停路邊　東港警助他找回

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶幫陳男找回機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新園鄉陳姓男子向警方報案，指停放在家中的機車不見了，東港警分局員警獲報調看數支監視器，發現他前一天騎車外出喝酒，酒後走路回家，忘記機車停放在喝酒處不遠，讓他尷尬地一再向警方道謝。

東港警分局新園分駐所警員李昭慶，於2月21日6至8時擔服備勤勤務時，接獲陳姓男子至分駐所報案，指停放在自家門口機車不見了，疑似遭竊報警求助。

警方表示，43歲陳男本身平時喜愛小酌2杯，李昭慶受理報案後即前往陳男住家及周邊調閱監視器，發現他於前一日14時許騎乘機車外出，16時許一個人走路回家，他才回想起應該是自己騎乘機車外出找友人喝酒聊天，喝到忘我自己走路回家睡覺，於早上起床時卻找不到機車只好報警。

李員於是駕駛巡邏車載陳男前往前一天喝酒的麵攤小吃店、全家超商、新惠宮及大象公園等處搜尋，最後終於在新東村大象公園附近尋獲他的機車停放於路旁，讓他順利將機車騎回家，他對警察的熱心幫忙非常感謝。



東港警分局表示，為民服務是警方的工作項目之一，在民眾有困難時警察會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業和用心，員警在第一時間到場並了解狀況，協助民眾尋找愛車，讓警民關係能更加密切，另民眾如遇緊急事故需警方協助，可撥打110報案或向當地派出所尋求協助。