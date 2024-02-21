臺灣環境永續的堅定守護者　彰化地檢獲傑出貢獻團體獎

▲彰化地檢署「國土犯罪查緝組」獲法務部長蔡清祥（中）表揚。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

彰化地檢署「國土犯罪查緝組」主動偵辦多起社會矚目破壞國土、河川、農地案件，辦案績效優良，嚴懲國土犯罪，因此榮獲考試院評選為去年度「公務人員傑出貢獻獎」。法務部長蔡清祥21日特別公開表揚彰化地檢署，也勉勵他們發揮更大的影響力。

被譽為公務人員之最高榮譽「公務人員傑出貢獻獎」，因考試院組成的評審委員會，在初審、複審及決審三階段嚴謹之評選過程，所以被評選出的獲獎團體，堪稱為模範中之菁英。而彰化地檢署在2015年間因偵辦塑化劑、混油案等等食品安全案件，榮獲當年度「公務人員傑出貢獻獎」團體。去年度又因「國土犯罪查緝組」辦案績效優良，再度被評選為「公務人員傑出貢獻獎」，難能可貴。

彰化地檢署「國土犯罪查緝組」的團隊帶領「檢警調環稅」跨域機關，主動偵辦多起社會矚目破壞國土、河川、農地案件，如食品大廠棄置加工污泥案、廢棄物再利用機構非法處理事業廢棄物、上市公司非法棄置無機污泥案、營建廢棄物非法棄置農地等，懲治環保犯罪集團、阻絕污染擴大，也堅持由行為人自負全額費用，回復環境原狀，近4年來查扣犯罪不法所得達20億元以上，命補繳漏稅額12億元以上，成績斐然。

彰化地檢署「國土犯罪查緝組」團隊，由檢察長張曉雯帶領，21日到法務部接受部長蔡清祥的表揚，蔡清祥大讚彰檢在近年內兩度獲獎，也期許彰檢經驗傳承，並發揮更大的影響力，讓全體檢察官起而效尤。