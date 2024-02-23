楊寶楨才退白營黨職藍營就在徵詢　 徐巧芯透露：內部確實在探聽

▲徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

楊寶楨19日辭去民眾黨發言人、黨團副主任2職，不過據了解，她才剛卸下白營黨職，國民黨內部就有人點到她的名字。立委徐巧芯透露，黨部確實有人向她詢問「楊寶禎這個人怎麼樣？」似乎有些「具體工作」希望將楊寶楨納入，不過徐也說，這部分的談話僅是內部討論，均無對外向楊徵詢。

楊寶楨19日含淚辭去發言人及黨團副主任職位，被外界質疑與新任的黨團主任陳智菡有關，原2026年民眾黨有意派楊寶禎再戰松山信義區市議員選舉，不過楊寶楨日前請辭黨職時提到，「歡迎黨內有人去經營松信選區，不用太考慮我」，引發討論。

徐巧芯表示，她認識蠻多藍營縣市、黨部的朋友，確實有些人向她詢問「楊寶禎這個人怎麼樣？」因為藍營人士過去跟她不是這麼熟悉，但最近各縣市在盤點人才的過程中有提到楊寶楨這個人的名字，但不只提到楊，也有談到其他名單，除了民眾黨也有提到一些國民黨但現在沒有黨務工作的人。

至於是希望找楊寶楨到縣市政府？還是佈局2026？徐巧芯則說，「都是有具體工作」，但是就是問問看，「楊寶楨適不適合？過去相處經驗如何？有沒有適合的位置？」，但是還沒有到真的牽線，也不是真的徵詢，就是剛好有聊到。

