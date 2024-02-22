與百萬網紅開房！正妹控遭掐頸硬上…靠一句「你GG好小」掙脫逃生

▲正妹控百萬網紅約砲硬上。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸古董評鑑網紅「聽泉尋寶」在抖音平台擁有超過665萬名粉絲，21日被曝和一名女直播開房時，因長相太醜被嫌棄，最後企圖硬上對方。社交軟體21日瘋傳幾張對話紀錄，正妹直播主疑似和朋友吐槽稱，與「聽泉尋寶」開房遭硬上，她靠著一句「你雞巴好小」趁機脫困。對此，「聽泉尋寶」也在直播中回應此事。

網上瘋傳的對話紀錄顯示，正妹直播主向朋友吐槽與「聽泉尋寶」開房的過程，直言「本人超級醜」。她表示，兩人通過直播連麥認識，後來對方聯繫她時，沒想到是約砲，「我以為他要挖我去他公司。」

對話顯示，兩人見面後，正妹直播主嫌棄他長得太醜，拒絕發生關係，結果男方惱羞成怒，當場揪髮掐頸，想暴力強迫發生關係，「他眼鏡被我反抗的時候弄碎了。」

正妹直播主還透露，「聽泉尋寶」當時自己先脫了褲子，她掙扎時看到對方下體，便諷刺「你雞巴好小」，之後趁男方愣神掙扎逃脫。

事件傳出後，「聽泉尋寶」在21日晚的直播回應，「眼鏡確實壞了，但是在處理馬蜂時不小心弄壞的，臉上的傷是被馬蜂蜇了一下。」最後他表示，「黑我沒事，但不要傷害無辜的人，已經聯繫公司法務處理此事。」