年收上看200多億！地表最強YTR「MrBeast」自稱不有錢　原因曝光

▲「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱。(圖/翻攝Instagram@mrbeast,下同。)

記者吳美依/綜合報導

「MrBeast」在YouTube擁有2.39億訂閱,同時經營美食品牌Feastables,每年都能帶來6、7億美元(約新台幣188億至219億元)的收入,但他卻宣稱自己並不富有,因為「我把所有東西都拿去重新投資,已經到了愚蠢的地步。」

現年25歲的「MrBeast」本名吉米.唐納森(Jimmy Donaldson),由於YouTube訂閱數驚人,單部影片的觀看次數經常能夠輕鬆破億。

「MrBeast」本周接受《時代雜誌》(Time Magazine)採訪時透露,自己每部影片都有幾百萬廣告收益,或者250萬至300萬美元(約新台幣7837萬至9404萬元)的品牌置入合作。

MrBeast is already the most popular creator on the planet. What’s next for him? https://t.co/73Ge0cBzVw pic.twitter.com/Qz8qIsBQ7q