　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營新科立委爆「黨內溝通不良」　看新聞才知還被「已讀不回」

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新科立委葉元之與張智倫今（22）日在「52新聞俱樂部」上開直播談立院新會期。過程中，葉元之突然大爆料黨團內部狀況，葉坦言目前黨團內部溝通不足，很多事情黨團幹部未與委員溝通，一直等到事後看新聞才知道；張智倫也認為，黨團應與立委配合好，很多事情才會處理更順利。

葉元之今在網路節目與張智倫一起分享進入國會的心得，針對20日開議是否杯葛一事，張智倫說新科跟資深立委態度不一致；葉元之說，從這件事看出黨團決策都沒有充分讓他們知道，他點名黨團首席副書記長林思銘，林受訪時曾說若民進黨團不願意17日加開臨時會，就杯葛陳建仁施政報告，但這件事就沒有溝通。

葉元之解釋，持反對意見是因為不讓陳建仁上台反而爽到他，像是當天抗議，最後新聞就只剩徐巧芯跟黃捷有爭執，根本不知道在杯葛什麼，那還不如質詢把陳建仁問到爆，一般民眾才會了解，因此認為黨團幹部因先與內部形成共識，再對外說明，讓他這一兩個禮拜有些小小的疑惑。

針對藍營黨團要簽連署專案報告一事葉元之也跑去問黨團黨工，因他認為，黨團應該跟立委配合好，很多事情處理才會順利，而不是很晚才知道消息，若他上政論節目表達與內部不一樣的想法，外界可能又會覺得國民黨在內鬥。

葉元之再舉國民黨立委吳宗憲在開議當天一大早搶先送變更議程案一事，當天其實黨團群組都很興奮，也感謝他搶第一，結果院會一開，立法院長韓國瑜居然沒念到國民黨提的案，當時他就覺得很奇怪，最後是看新聞才知道黨團撤案，至於為什麼撤案，他問書記長洪孟楷，被已讀不回，問傅崐萁，傅才說是要禮讓，但對於這點他也是「黑人問號」。

葉元之認為，不是本就知道民眾黨團要提案，所以才一大早排隊搶在民眾黨團總召黃國昌前？怎麼最後又禮讓民眾黨，「我不知道怎麼說服自己，但為了黨團一致性，還是以黨團幹部想法說明，希望決策更公開透明」。

葉元之也爆料，20日當天國民黨在陳建仁上台報告前舉牌抗議，韓國瑜宣布休息10分鐘後，國民黨團繼續抗議大概40分鐘，之後韓才回來宣布開會，但就在韓國瑜準備回來開會前，民進黨團幹事長吳思瑤跑到他旁邊說，「好啦好啦，講好的時間到了，可以散了，元之你辛苦了」，讓他懷疑是不是藍綠黨團幹部有講好，不然吳思瑤為何跑來說這些。
 

ET快訊
快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！　5人翻落受傷
日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！鄉民曝真相
快訊／再爆「21萬義大利團」之亂！　旅行社4點回擊
黃正音「交往10個月閃婚」認看走眼！　脫口：人生最後悔結婚
快訊／扯！17歲少年遭3警刑求　電擊棒凌虐
海巡署還原關鍵！陸快艇蛇行甩尾　「撞上海巡CP艇」才翻覆
二寶爸上班遇死劫！獨留孕妻、3歲女　家屬急尋行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院對戰徐巧芯！黃捷返高雄選區被狂讚　里長拍手：表現太好了

陸船翻覆案沒監視設備！　國民黨團開轟：海委會自始包庇

韓國瑜見蓋拉格秀英文讚「好年輕」！　再送「龍耀吉慶」春聯

賴清德喊「支持海巡堅定執法」　李彥秀轟：與美國擔憂嚴重錯頻

藍營新科立委爆「黨內溝通不良」　看新聞才知還被「已讀不回」

美國23億對台軍售案　國防部感謝美方落實對台安全承諾

漏網鏡頭／親回中外媒體辣問　蓋拉格突讚記者鞋很棒：哪買的？

台媒辣問軍售延宕　美眾議員：台灣可共同生產武器

外貌羞辱爭議延燒！　賴清德通令各縣市黨部：避免歧視言論

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

立院對戰徐巧芯！黃捷返高雄選區被狂讚　里長拍手：表現太好了

陸船翻覆案沒監視設備！　國民黨團開轟：海委會自始包庇

韓國瑜見蓋拉格秀英文讚「好年輕」！　再送「龍耀吉慶」春聯

賴清德喊「支持海巡堅定執法」　李彥秀轟：與美國擔憂嚴重錯頻

藍營新科立委爆「黨內溝通不良」　看新聞才知還被「已讀不回」

美國23億對台軍售案　國防部感謝美方落實對台安全承諾

漏網鏡頭／親回中外媒體辣問　蓋拉格突讚記者鞋很棒：哪買的？

台媒辣問軍售延宕　美眾議員：台灣可共同生產武器

外貌羞辱爭議延燒！　賴清德通令各縣市黨部：避免歧視言論

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

女星「明明是第5」遭黑箱做掉　隔3年吐實難受：大家總覺得我可憐

賓士推出新Wallbox可攜式充電樁　最佳化功率、還能用App控制

高中木聯／7局下反攻淘汰高苑　朱盟一棒說再見東體闖16強

ETF新兵來了！00941聚焦台積電上游　每股15元甜甜價2／26開募

赴日移訓連2場先發　黃勇傳：努力成為攻守俱佳內野手

快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！倒退10公尺5人翻落受傷

不胖也得脂肪肝！營養師揭「2種人常踩地雷」　吃素小心

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

維修員進家門！柴柴低吼警戒　被摸2下「秒變迎賓犬」靠腿邊裝熟

保羅即將復出！　柯爾：他會和湯普森一起帶領板凳

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

外貌羞辱爭議延燒　賴清德：避免歧視言論

綠外貌羞辱徐巧芯　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

徐巧芯也曾罵人「醜到不行」　黃捷籲道歉

快訊／徐巧芯接國民黨團副書記長　自稱「好折凳」

傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

翻船案2漁民說法大轉彎　綠黨團「了解有壓力」：很快就真相大白

深坑大火臭翻雙北！侯友宜公布空氣品質監測結果

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

NCC通過中廣董事變更案

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

立院新會期韓國瑜、江啟臣守國防外交委員會　藍「F6」進司法委員會

酸徐巧芯遭質疑「外貌羞辱」　綠道歉了

更多熱門

相關新聞

陸船翻覆案没監視設備！　國民黨團開轟：海委會自始包庇

陸船翻覆案没監視設備！　國民黨團開轟：海委會自始包庇

大陸快艇日前闖入金門海域後，遭我方海巡署追緝，導致漁船翻覆、兩人死亡。事發7日後，金門地檢署證實兩船艇曾發生碰撞，但海巡署拿不出查緝影像，國民黨團今（22）日召開記者會質疑真相到底是什麼？民進黨政府始終說不清楚，並點名海委會主委管碧玲有隱匿、說謊之嫌，查緝陸艇居然沒有影像？還是有其他原因刪除畫面？管碧玲難道不用負起責任？

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援

關鍵字：

藍營新科立委國民黨傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面