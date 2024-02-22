藍營新科立委爆「黨內溝通不良」　看新聞才知還被「已讀不回」

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新科立委葉元之與張智倫今（22）日在「52新聞俱樂部」上開直播談立院新會期。過程中，葉元之突然大爆料黨團內部狀況，葉坦言目前黨團內部溝通不足，很多事情黨團幹部未與委員溝通，一直等到事後看新聞才知道；張智倫也認為，黨團應與立委配合好，很多事情才會處理更順利。

葉元之今在網路節目與張智倫一起分享進入國會的心得，針對20日開議是否杯葛一事，張智倫說新科跟資深立委態度不一致；葉元之說，從這件事看出黨團決策都沒有充分讓他們知道，他點名黨團首席副書記長林思銘，林受訪時曾說若民進黨團不願意17日加開臨時會，就杯葛陳建仁施政報告，但這件事就沒有溝通。

葉元之解釋，持反對意見是因為不讓陳建仁上台反而爽到他，像是當天抗議，最後新聞就只剩徐巧芯跟黃捷有爭執，根本不知道在杯葛什麼，那還不如質詢把陳建仁問到爆，一般民眾才會了解，因此認為黨團幹部因先與內部形成共識，再對外說明，讓他這一兩個禮拜有些小小的疑惑。

針對藍營黨團要簽連署專案報告一事葉元之也跑去問黨團黨工，因他認為，黨團應該跟立委配合好，很多事情處理才會順利，而不是很晚才知道消息，若他上政論節目表達與內部不一樣的想法，外界可能又會覺得國民黨在內鬥。

葉元之再舉國民黨立委吳宗憲在開議當天一大早搶先送變更議程案一事，當天其實黨團群組都很興奮，也感謝他搶第一，結果院會一開，立法院長韓國瑜居然沒念到國民黨提的案，當時他就覺得很奇怪，最後是看新聞才知道黨團撤案，至於為什麼撤案，他問書記長洪孟楷，被已讀不回，問傅崐萁，傅才說是要禮讓，但對於這點他也是「黑人問號」。

葉元之認為，不是本就知道民眾黨團要提案，所以才一大早排隊搶在民眾黨團總召黃國昌前？怎麼最後又禮讓民眾黨，「我不知道怎麼說服自己，但為了黨團一致性，還是以黨團幹部想法說明，希望決策更公開透明」。

葉元之也爆料，20日當天國民黨在陳建仁上台報告前舉牌抗議，韓國瑜宣布休息10分鐘後，國民黨團繼續抗議大概40分鐘，之後韓才回來宣布開會，但就在韓國瑜準備回來開會前，民進黨團幹事長吳思瑤跑到他旁邊說，「好啦好啦，講好的時間到了，可以散了，元之你辛苦了」，讓他懷疑是不是藍綠黨團幹部有講好，不然吳思瑤為何跑來說這些。

