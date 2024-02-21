傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

▲總統當選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選結束，總統丶副總統確定由賴清德與蕭美琴擔任。有媒體披露，新款總統防彈座車也將啟用，外傳可能由蔡英文時代的Audi換成BMW的7系列特規房車；對此，經詢國安局回應，待完成交車及驗收等採購程序，針對車輛品牌、型號等再行公布。

有媒體披露，國安局去年編列預算，採購第16任總統、副總統安全維護警備車輛 9 輛，包含2700萬元的5人座安全防護警備車1輛，也就是總統防彈座車。外傳此車輛為BMW 760i xDrive Protection。

據了解，知名德系豪華車廠牌BMW的「Protection」車型，是專門設計給有特殊保護需求的客戶，以廠牌旗艦7系列為基礎，另行打造出具有強大保護能力的豪華轎車。

以現行的760i xDrive Protection來看，用有擁有VR9的防護等級，全車由防彈鋼材所構成，車底與車頂也特別採用防彈玻璃、防彈鋼材，可抵擋槍枝、爆裂物等攻擊。另外，也提供防彈油箱、施壓防爆胎，還可選配滅火器、新鮮空氣供應系統、閃爍燈、公務車專用旗桿等功能。

對此，國安局表示，有關新任總統、副總統車隊採購，國安局特勤中心係依據政府採購法完成公開招標辦理，現由得標廠商履約中。另外，待完成交車及驗收等採購程序，針對車輛品牌、型號等再行公布。