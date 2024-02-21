行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

▲國發會明將在行政院會提出「桃竹苗大矽谷計畫」，拚4年6兆產值、14萬人就業機會。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統當選人賴清德在選舉期間提出「桃竹苗大矽谷計畫」，國家發展委員會22日將在院會報告該案。國發會指出，桃竹苗地區的高科技產業上中下游供應鏈完整，未來配合交通運輸路網與基礎建設提昇，預計可形成台灣西部科技廊帶的南北串連，讓更多國人能夠共享經濟發展成果，平衡區域發展。

國發會表示，桃竹苗地區因發展超過40年的新竹科學園區，產業上中下游的供應鏈完整，已成為國際半導體產業聚落重鎮。目前竹科管理局轄下有竹科基地、寶山基地、竹南基地、銅鑼基地、龍潭基地、竹科X基地及宜蘭基地，多數位於桃竹苗。

國發會指出，未來竹科將持續推動竹科三期、竹科X基地二期及龍潭園區擴建，構建桃竹苗科技產業聚落，以竹科及寶山基地為先進製程及研發中心，結合IC設計產業往下一個世代發展，其餘園區分散建置，並且發展半導體關聯產業、供應體系，建構完成之產業生態圈。

官員表示，會儘量擴大園區面積，減少國有土地的限制空間，滿足各產業需求。而在用水方面，近年透過前瞻基礎建設及相關計畫，已拉高桃竹苗水源供給大於需求的總量；用電方面，近年核定1700萬瓩大型新機組，晚間供電皆可維持7至10%的穩定狀況。交通建設將加速透過國道、快速道路的串連，提供便捷的路網。

官員表示，期盼「桃竹苗大矽谷計畫」能促進桃竹苗區域發展、讓半導體產業根留台灣、計畫預算分散各部會。根據估計，未來4年此計畫產值預計達6兆規模，且能創造14萬人的就業機會。