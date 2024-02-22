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刮刮樂買起來！「元宵節財運旺」TOP3星座　魔羯有望一夜致富

▲▼小年夜新年年假第一天，不少民眾到彩券行試手氣，大樂透春節加碼，刮刮樂買氣增加不少。（圖／記者呂佳賢攝）

▲一夜致富不是夢！元宵節財運旺的人記得刮刮樂買起來。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／綜合報導

今年元宵節(2/24)在週六，除了吃湯圓、逛花燈之外，財運旺的人記得買刮刮樂試試手氣，別錯過中獎機會，清水孟國際塔羅雲蔚老師整理出「元宵節財運旺」TOP3星座，快來看看自己有沒有上榜！

TOP3：天秤座

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天秤座在元宵節期間，有出色的智慧和溝通表現，特別是跟人有交易的行為，像是開店做生意的，銷售成績會非常好，天秤座可以靠著勇敢的冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的，而平時的理財，有機會在這幾天看到不錯的報酬。若是有經營副業的，特別是跟藝術或是才藝有關的，也能吸引到很高的的關注與財務回報。

TOP2：牡羊座

牡羊座在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想的目標，再加上適當的投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離，若在外地求財的，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富自然的會有增加。而此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中爭取到更多的財務收入及報酬。

TOP1：魔羯座

魔羯座在冷門或是大家較不熟悉的產業及方向，會有更好的財務機會，這幾天魔羯座可以展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關的，特別是需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，是能夠吸引到更大的財富。另外，若有財務合作，也會有不錯的收益機會。而偏財方面也有不錯的表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。

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