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元宵求財有撇步！補財庫「先止漏再求進」、拜財神避開2樣水果

▲▼八路財神廟搶發財金 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲元宵節是一年中求財、補財庫的最佳時機之一。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者胡至欣／整理報導

再過幾天就是「元宵節」，傳統上除了吃元宵、賞花燈、猜燈謎等習俗外，也是一年中求財、補財庫的最佳時機之一！民俗專家特別點出「先止漏再求進」才不會白費力氣；此外，供品應避開蘋果、蓮霧等「漏財」象徵的食物。

今年2月24日是農曆正月十五日「元宵節」，又稱上元節，是天官大帝誕辰，能旺整個上半年的財運。身台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生指出，補庫有「防漏」、「止漏」之意，先把漏的地方止住再求財進庫，避免錢財流失。補財庫以家中經濟支柱為主，若是雙薪家庭則夫妻倆都可以做。

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元宵節當天可前往主祀天官大帝或財神的廟宇進行祭拜，補財庫需要疏文才能請到財神疏通財運，他建議先將姓名、性別、農曆出生年月日、住家地址、電話寫在紙上，到現場直接交給道長或工作人員，以免撰寫疏文時出現筆誤。

他也提醒，相傳財神爺喜甜，供品宜準備「奇數」的水果和甜食，但要避免諧音為「貧」的蘋果，或帶有「中空漏財」之意的蓮霧。同時，也可準備象徵吉祥的紅包，如168或888元，置於供桌上，祭拜結束後將這份「發財金」隨身攜帶以招財。

若無暇在特定日期前往宮廟，請符也是一種方式。道教有「五路財神符」，平時可配戴在身上、放錢包或放置於家中財位，遇到財神廟可過爐加持。只要不碰到水就能父傳子、子傳孫，代代相傳。最後他也強調，請了財神符也要多行善助人，將四方財回饋給需要幫助的人。

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