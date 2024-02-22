小過年提燈籠！花蓮市「飛龍在天」小提燈　限量發送只有1天

▲▼花蓮市公所造型可愛的「龍」燈籠，供民眾免費索取。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為延續小過年「元宵節」的熱鬧氣氛，花蓮市公所推出造型可愛的「龍」燈籠，將於2月22日上班時間在花蓮市公所提供民眾免費索取，數量有限、送完為止。市長魏嘉彥表示，歡迎民眾相揪拿龍年小提燈，熱熱鬧鬧度元宵。

今年是龍年，花蓮市公所製作應景創意紙雕小燈籠，以「飛龍在天」為造型，只要按照數字依序組合就能拼裝完成，龍身色彩繽紛，內有小燈泡，打開電源後就會綻放出七彩光芒。

魏嘉彥表示，市公所製作了應景的燈籠，讓民眾免費索取，讓大小朋友動手DIY，提著組裝完成的燈籠會很有成就感，過程中還能增進家人情感，也為佳節增添歡樂的氣氛。也祝福所有的市民朋友龍年行大運、好運龍總來！

▲市長魏嘉彥（右四）歡迎民眾相揪拿龍年小提燈，熱熱鬧鬧度元宵。

「飛龍在天」小提燈將於2月22日起於花蓮市公所一樓大廳發送，喜愛小提燈的民眾，可於周一至週五，上午8時30分至12時及下午1時30分至5時，前往市公所（花蓮市林森路252號）免費索取，一人限領一份，送完為止。

此外，花蓮市公所於2月24日至25日，在花蓮遠東百貨（正門口）和平廣場舉辦「113年元宵節龍年吉祥-繪燈趣」，有客語猜謎、闖關及彩繪燈籠，還有精彩的表演，市公所及遠東百貨將在24日晚間7點20分，共同發放1000份限定龍年燈籠，歡迎大小朋友踴躍索取。