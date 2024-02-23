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3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

網搜小組／劉維榛報導

彰化年幼3姊弟昨（22日）過馬路時，遭一輛休旅車高速撞擊，10歲與9歲姊妹一度失去生命徵象，經搶救恢復心跳，但情況不太樂觀；8歲弟弟則是左腿扭傷，肇事原因調查中。對於這場意外，網友聯想到王國材拋出，研擬罰款1200元微罪不記點不檢舉，接著砲轟「肇事就是公開鞭刑，結案！」

一名網友看到彰化3姊弟被撞飛車禍後，氣得在PTT指出，幾天前王國材表示，1200元以下擬微罪不記點、不開放檢舉，職業駕駛工會則樂觀其成，給予王國材正面肯定，如今「三孩被四輪仔撞成2重傷(OCHA)1輕傷，我看不記點政策又要轉彎了，四輪職業仔又要崩一次！」

該文貼出後，引發鄉民炸鍋開噴，「每天都發生一大堆車禍」、「A柱啦！那次轉彎不是A柱出來扛」、「帝王再度駕崩」、「台灣路上到底該怎麼辦才有救？」「彰化日常，車子真得沒在讓行人」、「出了天龍國，禮讓行人都是口號喊喊而已」、「已經變日常了，帝王都不帝王了」、「真的是交通地獄，大家保重」、「三寶直接禁止任何交通工具啦」、「74歲駕駛別鬧了...70歲以上就別開車了」、「插管妹妹傷應該很重...可憐的孩子」、「肇事就是公開鞭刑，結案」。

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▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲三姊弟家境狀況不佳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事實上，3姊弟的父母離異，家境狀況也不好，是中低收入戶家庭，平時由曾祖父、阿公、伯父、叔叔及姑婆等照顧，平時則由伯父接送下課，但伯父因眼睛開刀而無法接送，於是3人自行走路返家，豈料晚間6時22分左右，他們於建國路和美港公路三段路口走斑馬線穿越馬路時，慘遭74歲男子駕駛的休旅車撞飛。

救護人員到場時，姊姊與妹妹已失去生命徵象，緊急送醫有恢復心跳，但傷勢嚴重不太樂觀，其中姊姊腦傷嚴重，昏迷指數僅3，仍在插管治療中。

家人難過透露，3姊弟平時相當獨立，會自行打理好生活瑣事，不讓大人擔心，不料發生這場嚴重意外，「真的很難過，昨晚整晚沒睡」。家屬守在醫院盼著孩子能奇蹟好轉，而詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

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