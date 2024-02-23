今天是她11歲生日！彰化大姊放學帶弟妹過馬路　遭無照休旅車撞飛

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣伸港鄉一對陳姓三姊弟(10歲、9歲、8歲)昨(22日)傍晚放學走路返家，未料在距離住家僅500公尺的路口、走斑馬線穿越馬路時，竟遭74歲的蕭男無照駕駛休旅車高速撞飛，導致10歲姊姊、9歲妹妹重傷，目前仍在醫院搶救中。據悉，今天(23日)是陳姓姊姊的11歲生日，但姊姊昏迷指數3(最嚴重)，且因腦部出血嚴重，難以進行手術，現只能採取支持性療法，預後狀況不樂觀。

警方調查，三姊弟平時放學都是由伯父接送返家，但伯父昨因眼睛開刀而無法接送孩子，姊弟三人在上完課後班後，由年長的大姊帶隊，牽手帶著弟妹徒步走約20分鐘的路程回家，未料在距離住家僅500公尺處，經過建國路和美港公路三段路口時，三姊弟竟在斑馬線上遭休旅車撞飛。

▲彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛，陳姓大姊傷勢最為嚴重，目前昏迷指數僅3。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

救護人員到場時，姊姊與妹妹的傷勢較為嚴重，2人當場即已無生命徵象，雖經緊急送醫搶救後恢復心跳，但姊姊腦傷太過嚴重，目前昏迷指數3分(深度昏迷)，醫師判斷手術機會不高，目前暫無無法開刀，只能在加護病房採取支持性療法，未來預後不佳；妹妹則是血壓偏低，目前仍在小兒加護病房中插管治療；而最年幼、就讀小學一年級的弟弟則是左腳受傷，昨夜包紮後已經出院返家。

據了解，三姊弟家境清寒，縣府列為中低收入戶，每月領有兒少生活補助及家扶認養金，且因父母離異，三姊弟平時由阿公、阿嬤、叔叔、伯父等親屬代為扶養，住在附近的姑婆也會幫忙照料；而今天(22日)原本是陳姓姊姊的11歲生日，怎料昨夜竟會遭遇橫禍，未來狀況不樂觀。

警方調查，肇事的74歲蕭姓休旅車駕駛酒測值為0，但沒有駕照，是否被吊照或是其他原因尚待釐清，目前警方已先依道路交通管理處罰條例第21條開罰新台幣6000元至2萬4000元罰鍰，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。