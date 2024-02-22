　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國發會推「桃竹苗大矽谷」　建構台灣西部科技廊帶

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／行政院提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

國家發展委員會於今（22日）向行政院長陳建仁報告「桃竹苗大矽谷推動方案」，盼能促進桃竹苗地區科技產業的發展，並帶動就業機會及薪資的提升，讓更多國人能夠共享經濟發展成果，同時平衡區域發展。

國發會表示，桃竹苗大矽谷推動方案將透過中央部會與地方政府推動「深耕在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」及「優化園區建設構築科技廊帶」等四大策略，期望透過新科技帶動產值躍升，強化深科技創新生態系，加速新世代園區建構與轉型，將桃竹苗科技廊帶成為引領全球的產業生態圈。

國發會說明，為配合桃竹苗大矽谷推動方案，中央與地方將進行水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住與子女教育等建設規劃，推動三重及蘆洲區域供水管網、石門水庫至新竹聯通管、建置桃園與新竹再生水廠等計畫，確保桃竹苗區域供水穩定；並持續發展離岸風電、太陽能、儲電系統，提高電網韌性、布建智慧電網、健全雙迴路送電機制，確保穩定供電。

此外，國發會透露，政府也將透過新建新梅龍快速道路及板龍快速道路，以及改善高速公路交流道及周邊交通路網，結合桃園、新竹軌道系統串連，提供便捷交通運輸網絡；提供長期安定居住平價好宅；提升園區內廢棄物處理韌性，淨零轉型產業推動與事業廢棄物回收再利用。

國發會強調，自2016年起推動「亞洲．矽谷」1.0、2.0到3.0，顯著協助IoT產業加速進化，並積極導入5G、AI等關鍵技術，鼓勵AIoT解決方案向國際輸出，並加速新創事業的成長及出場，建構完成之產業生態圈。

國發會說，未來「亞洲．矽谷3.0」與「桃竹苗大矽谷」推動方案將相輔相成推動，連結六大核心戰略產業、晶創計畫等政策，布局新興科技產業，串聯桃竹苗科技廊帶與園區能量，轉型為創新、共融及永續的高科技聚落，整合半導體等上下游供應鏈，擴大跨產業聯合發展。

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

▲▼國發會透過推動「桃竹苗大矽谷」建構完整台灣西部科技廊帶。（圖／內政部提供）

ET快訊
李多慧5年前金髮照被挖！　PTT驚「高配版小優」
司機吃午餐停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死
惡臭反應慢！蔣萬安「該懲處就懲處」　要全員：給我雞婆一點
快訊／台3線死亡車禍！　1女當場遭輾斃
包尿布進看守所！男關2天死亡　母獲國賠270萬
獨／上市大廠遭掛布條討債！　下游怨一年多拿不到貨款
台南「3女7男」大玩群交趴！　447個保險套嗨整夜
LIVE／淫魔富少李宗瑞燈會「獻藝」　Toyz爆穩交篠崎泫！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

綠委都開砲批打詐不力　要政院「打詐專法」本會期就送進立法院

國發會推「桃竹苗大矽谷」　建構台灣西部科技廊帶

印度移工廣受世界信任　陳建仁：遺憾外界用種族歧視貼標籤

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

綠委都開砲批打詐不力　要政院「打詐專法」本會期就送進立法院

國發會推「桃竹苗大矽谷」　建構台灣西部科技廊帶

印度移工廣受世界信任　陳建仁：遺憾外界用種族歧視貼標籤

2026劍指蔣萬安！　高嘉瑜喊話民進黨：給我機會贏一席「台北要改變」

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

稱傅崐萁召委禮讓白僅「個人意見」　林思銘：國民黨堅持主體性

台灣將導入「入門電動車」海外開賣！折合新台幣105萬　續航460km

徐乃麟聽到「這句話」秒翻臉！　吐藝人無奈心聲：都認為很有錢

趙春山／兩岸「沒有硝煙的戰爭」　美恐難助台一臂之力

不止ETF亮眼！全球科技基金創「龍」景　7檔今年漲幅逾1成

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

YT全是她影片！IU親自邀看演唱會⋯美國爺爺捂心臟狂喊：我的天啊

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

海鷗懶得飛「爽搭高鐵」！ 到站熟練下車　網笑翻：買早鳥票嗎？

貪吃歐告拜地基主堅守供桌！　眼神緊盯雞腿：我排第1個喔

政治熱門新聞

綠外貌羞辱徐巧芯　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

徐巧芯也曾罵人「醜到不行」　黃捷籲道歉

快訊／徐巧芯接國民黨團副書記長　自稱「好折凳」

傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

深坑大火臭翻雙北！侯友宜公布空氣品質監測結果

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

NCC通過中廣董事變更案

立院新會期韓國瑜、江啟臣守國防外交委員會　藍「F6」進司法委員會

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

酸徐巧芯遭質疑「外貌羞辱」　綠道歉了

管碧玲曾喊「該下台負責的人要有自覺」　羅智強：這句送她自己？

立院召委選舉「藍白合」又有譜？　傅崐萁稱態度開放

黃捷揭曾罵周玉蔻「醜到不行」　徐巧芯還原加碼：心術不正令人作嘔

更多熱門

相關新聞

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

民進黨總統當選人賴清德在選舉期間提出「桃竹苗大矽谷計畫」，國家發展委員會22日將在院會報告該案。國發會指出，桃竹苗地區的高科技產業上中下游供應鏈完整，未來配合交通運輸路網與基礎建設提昇，預計可形成台灣西部科技廊帶的南北串連，讓更多國人能夠共享經濟發展成果，平衡區域發展。

台灣攬才環境佳　國發會：6成國際人才願意永久居留

台灣攬才環境佳　國發會：6成國際人才願意永久居留

黃仁勳多次來台　國發會龔明鑫：樂看今年經濟成長逾3％

黃仁勳多次來台　國發會龔明鑫：樂看今年經濟成長逾3％

2023經濟成長率下修！　國發會：4年平均仍為亞洲四小龍之首

2023經濟成長率下修！　國發會：4年平均仍為亞洲四小龍之首

美國商會2024商業景氣調查　國發會：台灣經濟展望樂觀

美國商會2024商業景氣調查　國發會：台灣經濟展望樂觀

關鍵字：

桃竹苗大矽谷科技發展區域平衡新創事業高科技聚落國發會

讀者迴響

熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面