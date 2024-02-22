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物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

▲▼國發會報告亞洲·矽谷3.0推動方案。（圖／行政院提供）

▲國發會報告亞洲·矽谷3.0推動方案。（圖／行政院提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁今日聽取國發會報告「亞洲·矽谷3.0推動方案」。國發會表示，「亞洲·矽谷3.0推動方案」聚焦於5G專網及AI微型化技術發展，並鼓勵民間資金投入，政府將透過提供租稅等誘因，促進新創募資與出場倍增，並在今年於日本東京、美國矽谷等地設立據點，推動台灣新創邁向國際。

國發會透露，自2016年推動「亞洲·矽谷」計畫以來，物聯網產值於2022年突破2兆元，吸引Google、微軟等國際數位巨擘來台設立研發或創新中心，並協助業者將107案智慧應用擴散至全球29國，發揮創新能量影響力。此外，全台新創家數也由3150家成長至7470多家，每年新創獲投金額由8.4億美元成長至22.2億美元。

國發會說明，自去年3月起，國發會陸續與民間諮詢委員、專家、新創、創投及社群進行交流，研擬重要推動策略，包括AI賦能智慧聯網創新應用、新創雨林生態成長茁壯及數位版圖全球拓展等面向，列出8項具體措施、26項重點工作，期達成物聯網產值全球市佔達5.2%、智慧解決方案累計達300案、輸出海外累計達100案、設立3處新創海外據點、新創募資達50億美元、新創出場累計達100家等績效目標。

至於AI賦能智慧聯網創新應用方面，國發會提及，政府將擴大導入生成式AI、5G、衛星聯網等技術，促進軟硬體的系統整合，開發多元垂直應用；而在新創雨林生態成長茁壯方面，政府將強化國發基金策略性投資，並鼓勵保險業、創投等民間資金投入，驅動新創投資倍增；在數位版圖全球拓展方面，政府將擴大國家新創品牌Startup Island TAIWAN推廣，加速布局新創海外重點市場，今年在日本東京、美國矽谷等重點市場設立據點，推動常態性雙邊交流，協助新創拓展國際。

國發會表示，「亞洲·矽谷計畫」已有具體成效，未來國發會將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會創新資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。

▲▼國發會報告亞洲·矽谷3.0推動方案。（圖／行政院提供）

▲▼國發會報告亞洲·矽谷3.0推動方案。（圖／行政院提供）

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