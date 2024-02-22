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等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11門市將在2月23日起連續3天推出「CITY PRIMA大杯熱精品美式／大杯熱精品拿鐵任選買2送2」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！就有超商推出大杯精品美式／大杯精品拿鐵「任選買2送2」限時優惠，換算下來大杯精品美式下殺單杯50元、大杯精品拿鐵只要55元，可要把握便宜買；另外，超商還有指定咖啡飲品222元組合優惠，其中，黑糖珍奶6杯222元，等於單杯只要37元，有夠划算。

7-11門市將推出「咖啡買2送2」優惠，2月23日起至2月25日止，CITY PRIMA大杯熱精品美式／大杯熱精品拿鐵（衣索比亞／瓜地馬拉）通通可享「任選買2送2」，等於單杯大杯精品美式只要50元、大杯精品拿鐵只要55元。

另外，7-11 OPENPOINT行動隨時取還有指定咖啡飲品222元組合優惠，即日起至2月24日止，品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

▲▼康青龍芋圓茉莉鮮奶綠。（圖／康青龍提供）

▲手搖飲指定飲品買1送1爽喝5天。（圖／康青龍提供）

手搖飲康青龍則祭出「元宵雙好康」優惠，即日起至2月25日爽喝「大杯芋圓茉莉鮮奶綠買1送1」，只要透過龍來訂線上領券點餐即可享優惠，每人限領1次，1次可獲得2張優惠券，數量有限、送完為止；加碼至2月27日前於Uber Eats還有經典純茶「御香鐵觀音」、「碧玉茉莉綠茶」共2大飲品可享「買1送1」好康，小確幸快收下。

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