228只放1天沒連假！一票喊讚「補班更討厭」　1類人卻嘆：覺得無奈

▲很多上班族都不想補班。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

去（2023）年因為補班日太多，引發外界討論，因此人事總處便修正調整。今年雖然只有2月17日要補班，但連假也變得比較少，近日就有網友注意到，下禮拜的「二二八和平紀念日」沒有連假，是要大家自行請假嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「今年228沒有連假」為標題發文，提到今年的和平紀念日在星期三，但是29日和3月1日都沒有放假，這是要讓大家自己請假2天的意思嗎？

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貼文曝光後，有網友大讚，「上班2天休1天，再上班2天休2天，覺得開心」、「很棒啊，中間休息1天，補班更討厭，連假也到處都是人」。也有網友直呼，「寧可不要連假，補班有夠躁」、「補班很累，沒休息到的感覺又要上班」。

還有網友認為，如果想要連假不妨自行請假，「要休自己休，不想上班6天」、「你想放假就自己請假啊」、「補班超累超煩，要連假真的自己請」。不過也有網友表示，「在外縣市上班、住宿舍只能週末回家的人覺得無奈，寧願週六補班也想要連假」、「真的很寧願補班去換連假回家，北漂仔的心酸」。

▲今年2月28日在星期三。（圖／記者曾筠淇攝）

只是以這次的2月28日來說，因為正巧碰到星期三，因此就有網友指出，「禮拜三哪有在放連假的啊？前幾年也這麼過不是嗎」、「其實放在禮拜三本來就不會用補班的方式吧」。據悉，過去彈性放假，通常都是因為紀念日、節日在星期二或星期四，所以才會多放一天再補班補課。

此外，還有網友提到，「今年中秋和國慶分別在二、四也都沒有連假了」。事實上，2023年因彈性調整放假，補班補課次數達6次，引發討論，因此人事總處才修正調整。

今年3天以上的連續假日（含例假日）有4個，分別是元旦（3天）、春節（7天）、清明節（4天）及端午節（3天）；部分人勞動節休1天；中秋節休2天、上1天再休1天；國慶日是休1天、上1天再休2天；至於補班日則只有1天，小年夜（2/8）彈性放假，於2月17日星期六補班。

▼2024年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

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