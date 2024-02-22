突收LINE「1通知」心情太複雜！一票秒懂：真的會忘記

▲很多人都會用「LINE禮物」送禮。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

好友生日時，若雙方不便見面卻又想表示一點心意，很多人都會透過「LINE禮物」送東西。不過近日就有網友發文表示，他之前透過LINE禮物送好友星巴克，怎料沒多久後，卻收到「取消付款」的通知，也就是對方收到後根本沒兌換。貼文曝光後，引發熱議。

有網友在Dcard上，以「禮物被退回」為標題發文，提到好友前陣子生日，但因為雙方沒時間見面，所以他便透過LINE禮物送對方電子咖啡券。然而，他後來卻收到「取消付款」的通知，得知好友根本沒有兌換星巴克。

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原PO收到LINE通知的當下，一直很猶豫要不要補送禮物，並想著兩人感情是否已不如以往？

▲好友若未兌換票券，LINE會發訊息通知並退款。（圖／翻攝自LINE）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「其實這種優惠券很常會遺忘，他們可能不小心忘記又不好意思跟你說過期了，怕辜負你的心意，因為我就是會忘記的那種人」、「我真的是會忘記換的那種人」、「有可能只是忘了，我朋友之前送星巴克的券，我完全忘記要去換 」、「被退真的心情複雜」。

還有網友分享，「之前收到別人送的香水兌換 ，我放到退件是因為不想讓朋友破費，而咖啡被退可能真的是因為忘記去換吧」。

此外，先前也曾有網友討論過相關話題，而當時就有不少人認為，送禮被退其實未嘗不是好事，因為這樣不但心意有到，且還省下一筆。