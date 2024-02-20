收到「1種emoji」讓她不開心！　網曝使用時機：真的蠻好用

▲原PO看到笑臉冒汗的emoji會覺得火大。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在傳訊息聊天時，都會附上emoji，以表示自己當下的情緒。近日就有網友透露，她每次收到「笑臉冒汗」的emoji，都會覺得很生氣。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上發文表示，她每次只要看到別人使用「瞇眼、露齒笑、頭上冒汗」的emoji，都會覺得很火大，用這個emoji的人到底是什麼心態？

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貼文曝光後，就有網友回應，「想表示不好意思的時候會用」、「對不起啦」、「抱歉咩」、「諷刺跟酸朋友很好用」、「就是敷衍，然後雙方在尬聊」、「為了讓對方生氣而用」、「就是三條線啊」、「啊就真的蠻好用，拍謝、尷尬、困惑都能用」。

▲很多人愛用這個emoji。（圖／翻攝自Dcard）

其中最熱門的留言內容寫道，「認真回，我是覺得對話很尷尬才會用」。對此原PO也追問，「是對自己尷尬還是他人的回話讓你感到尷尬？」該網友則回應，「2種都會用欸，不過也不會太頻繁用，太頻繁反而感覺很X北，像是不好意思」。

此外，也有網友直呼，「我也不喜歡對方用這種圖案，尤其是對方有求於自己又找台階下的時候」、「不懂+1，我都會覺得：啊你是在尷尬什麼」。

根據「emojipedia」（表情圖案百科），滿頭大汗笑臉的emoji通常用來描述緊張或不適的情緒，也可表達千鈞一髮之際「唷呼」並抹去額頭汗滴的狀況。