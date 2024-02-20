　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收到「笑臉冒汗emoji」她求問心態？　網曝使用時機：很尷尬才會用

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到笑臉冒汗的emoji會覺得火大。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在傳訊息聊天時，都會附上emoji，以表示自己當下的情緒。近日就有網友透露，她每次收到「笑臉冒汗」的emoji，都會覺得很生氣。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

女網友在Dcard上發文表示，她每次只要看到別人使用「瞇眼、露齒笑、頭上冒汗」的emoji，都會覺得很火大，用這個emoji的人到底是什麼心態？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有網友回應，「想表示不好意思的時候會用」、「對不起啦」、「抱歉咩」、「諷刺跟酸朋友很好用」、「就是敷衍，然後雙方在尬聊」、「為了讓對方生氣而用」、「就是三條線啊」、「啊就真的蠻好用，拍謝、尷尬、困惑都能用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲很多人愛用這個emoji。（圖／翻攝自Dcard）

其中最熱門的留言內容寫道，「認真回，我是覺得對話很尷尬才會用」。對此原PO也追問，「是對自己尷尬還是他人的回話讓你感到尷尬？」該網友則回應，「2種都會用欸，不過也不會太頻繁用，太頻繁反而感覺很X北，像是不好意思」。

此外，也有網友直呼，「我也不喜歡對方用這種圖案，尤其是對方有求於自己又找台階下的時候」、「不懂+1，我都會覺得：啊你是在尷尬什麼」。

根據「emojipedia」（表情圖案百科），滿頭大汗笑臉的emoji通常用來描述緊張或不適的情緒，也可表達千鈞一髮之際「唷呼」並抹去額頭汗滴的狀況。

ET快訊
快訊／逢甲22歲女大生失蹤70小時　大遠百墜樓亡
「罰款1200元以下」擬不記點　計程車工會：給予肯定
女士官過年偷帶男友！纏綿2夜　一堆人遭懲處
快訊／台中大遠百22歲女墜樓　當場慘死
短裙妹趕上班闖紅燈！遭小黃撞噴空中轉
一筆糊塗帳！兆豐首創刷卡換匯　央行：沒有同意
晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

彰化「糖鐵綠道」整排路樹遭下毒　專家搖頭：至少20棵救不活！

交往2年都不知道！滑手機意外發現「男友副業」錯愕　網卻支持男友

收到「1種emoji」讓她不開心！　網曝使用時機：真的蠻好用

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她被吵到睡不著：到底要到哪裡去

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

彰化「糖鐵綠道」整排路樹遭下毒　專家搖頭：至少20棵救不活！

交往2年都不知道！滑手機意外發現「男友副業」錯愕　網卻支持男友

收到「1種emoji」讓她不開心！　網曝使用時機：真的蠻好用

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她被吵到睡不著：到底要到哪裡去

社區傳凶殺網友怒批「房仲未提」　內行坦言：僅道德瑕疵

蘋果App Store安全性受質疑　假錢包App詐騙成功上架

2024年「越南胡志明市工具機展」　早鳥優惠即將截止

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

快訊／開學第2天傳憾事！逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

洗車打工被羞辱！18歲女「高壓水槍猛噴奧客」　痛快反擊影片爆紅

打掃請狗狗「上去」！結果牠爬同伴背上做壞壞事　媽傻：也太聽話

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

冷氣團又殺來了！變天倒數...低溫下探1字頭

黃色小鴨台語怎麼說？文化部教學

實況主爆乳環台「觀眾數曝」　網愣：好慘

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

女在交友App遇到斷聯20年玩伴　見新公公卻尷尬了

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

台人很愛買！泰國「1戰利品」在行李箱爆開

過年生病沒就醫！30多歲女染A流發病5天亡

更多熱門

相關新聞

男友偷約吃鍋還打包！她見「超噁鍋底」心寒

男友偷約吃鍋還打包！她見「超噁鍋底」心寒

許多台灣人喜歡吃火鍋，在選擇聚餐或約會地點時，都會將火鍋店當成首選。不過近日一名女網友就發文抱怨，她先前跟男友提到想吃某家連鎖火鍋店，沒想到男友不僅搶先跟網友去吃，還將吃剩的鍋底打包回來給她，看到「煮爛、顏色混濁」的整鍋湯，讓原PO當場氣炸。而貼文曝光後，不少網友見狀也嚇壞直呼「好噁心！」

女房客入住秒問「1事」櫃台傻眼　內行喊：警覺性很高

女房客入住秒問「1事」櫃台傻眼　內行喊：警覺性很高

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了

台鐵痴漢下體磨蹭3女　敗在Dcard手上遭起訴

台鐵痴漢下體磨蹭3女　敗在Dcard手上遭起訴

忽被加LINE「詢問進群意願」　過來人曝經驗

忽被加LINE「詢問進群意願」　過來人曝經驗

關鍵字：

emoji表情聊天尷尬Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面