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大陸 大陸焦點 特派現場

陸廉航0元機票飛日本　春節連假後「廉價」機票百元人民幣有找

▲大陸春節過後機票票價驟降，甚至出現購票平台廉航0元機票促銷。（圖／翻攝央視）

▲大陸春節過後機票票價驟降，甚至出現購票平台廉航0元機票促銷。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸春節連假結束，多數人回到職場上班工作，旅遊需求銳減，使得航空業票價出現降幅，不僅過內線班機票價出現不足百元（人民幣，下同）的特價機票，也有民眾在購票網站上發現大陸廉航春秋航空「上海－大阪」出現「0元機票」促銷，稅後也只要負擔402元人民幣（約1760元新台幣）。

▲大陸春節過後機票票價驟降，甚至出現購票平台廉航0元機票促銷。（圖／翻攝央視）

《央視財經》報導，春節長假結束，機票價格迎來「大跳水」，目前市場上出現了不少價格低於100元的機票，這也成了不少人錯峰出遊的好時機，甚至有遊客發出了從上海到日本0元的機票預訂截圖。

在大陸購票平台上，近期出現上海飛大阪、曼谷等多條航線，未稅票價都不超過100元的特價機票。對此，春秋航空宣傳部部長毛懿透露，（0元機票）是相關的代理和平台，在我們機票促銷價格的基礎上進行補貼，「平台或者代理為了爭奪旅客、流量，會用這種自費補貼的方式。」

▲大陸春節過後機票票價驟降，甚至出現購票平台廉航0元機票促銷。（圖／翻攝央視）

據了解，在春節後過後至3月初，大陸多條旅遊線路及目的地價格較節前出現三至五成的降幅，三亞、北京、雲南等熱門目的地價格甚至出現「腰斬」的情況。

國內線包括上海、北京、廣州、深圳、杭州等城市出發，飛往中西部城市的多條航線出現不足百元的特價機票，例如，本週上海飛重慶的機票最低票價為31元，上海飛青島的票價只要14元。

毛懿提醒，旅客不僅要關注去程方向的機票，也要關注返程方向的機票價格，「上海到東京，3月3日到7日去程方向最低的票面價格是80元，返程方向約為500元至600元，旅客在出行的時候，及時做好往返程準備。」

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