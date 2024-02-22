李多慧「為什麼狂吸女粉？」　網列3原因太圈粉：很難不喜歡

▲李多慧日前發布這支跳舞影片。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）不只外型甜美，個性也非常可愛，近日就有網友好奇拋問，為什麼李多慧的女粉絲這麼多？貼文曝光後，不少女網友都留言直呼，「因為她是連女生都會喜歡的那種超級可愛」、「我路人不是粉，也覺得她看起來自然可愛不做作」。

有網友在Dcard上，以「為什麼李多慧的女粉那麼多」為標題發文，提到李多慧近期發布一支舞蹈影片，結果他稍微看了一下留言，就發現有很多女生都對李多慧熱情告白。

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該支影片的留言中，就有一個男網友詢問，「為什麼跟多慧告白的女生比男生多？」這也讓原PO同樣感到好奇，到底是為什麼呢？為何李多慧的女粉絲這麼多？

貼文曝光後，不少女網友都大讚李多慧可愛、不做作且有實力，「難得有人可愛起來不會讓我想揍人，越看越喜歡」、「因為她有實力」、「她不做作又不是塑膠臉，真的讓人蠻喜歡的」、「因為她超級可愛啊！暈爛了」、「她是真的很漂亮，跳舞也很好看」、「因為她是真的可愛、自然而且很有親和力」、「我不是粉，但她自然不做作真的很難讓人不喜歡」、「因為她很可愛，可愛就是無敵」。

還有男網友回應，「因為她的個性可愛又不做作，女生比較喜歡這種類型的，加上她實力堅強、親和力十足、認真努力又很自律、性感又不低俗，讓女生更加欣賞她，她那種鄰家女孩的風格會比較吃香」、「我原本以為女生討厭可愛的女生，而是喜歡女強人那種類型，這篇讓我長知識了」、「因為她跳舞是真的啦啦隊最強，不划水」。話題引發討論。