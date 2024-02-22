快訊／內湖軍用品店遭遠端遙控縱火　「背包狂人」判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

前特種部隊「背包狂人」創辦人劉尚燁去年赴內科「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置引爆，慘遭羈押，全案經士檢重大刑案專組葉耀群主任指揮、縝密調查後，依法起訴。法院審理時，劉均坦承犯行，士林地院22日依放火燒毀現有人所在建築物未遂罪判3年10月、持有毒品拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。劉今天到庭聆判，表示自己罪有應得。

內湖瑞光路專售軍用背包配件的「J-TECH翔穩軍品」，去年10月7日打烊後突起火，警消到場滅火發現現場有汽油漬和遙控電子點火裝置，研判是人為縱火，警方調閱監視器查訪被害人後，鎖定在桃園、台北、台中開有3家店面的「背包狂人」創辦人，擁有海軍陸戰隊水下爆破大隊中士特種部隊經歷的劉尚燁涉嫌重大。

▲「背包狂人」創辦人劉尚燁去年赴內科軍用品店放置安裝電子遙控器縱火慘遭羈押。（圖／記者黃宥寧攝）

士檢獲悉後主動偵辦，由重大刑案組葉耀群主任檢察官指揮內湖分局組成專案小組，縱遇國慶連假期間仍積極調閱相關監視器畫面，迅速查出劉男位置，並於國慶日當天依法至其住處搜索，扣得與相關接線頭(點火線)、遙控器、大麻等犯罪證物，並向法院聲請羈押獲准。

▲國產軍用背包龍頭翔穩戶外用品日前遭縱火。（資料圖／記者張君豪翻攝）

警詢、偵查時，33歲劉男坦承與「翔穩軍品」蔡姓負責人有商業糾紛，故以特種部隊學得爆破專長，於去年6月上網購買遙控式點火器、火藥水雷進行燃燒測試，發現遙控式點火器可以引發巨大火勢，並在案發晚間佯裝客人到該店，將點火裝置放置店內，趁店家打烊後遙控縱火，造成店家大量商品均燒燬而失去效用。

檢警據監視器、火災鑑定實驗室證物鑑定報告書等，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌、毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品罪嫌將劉起訴，同時建請法院審酌他放火為未遂犯，斟酌是否減輕其刑。