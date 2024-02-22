　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／內湖軍用品店遭遠端遙控縱火　「背包狂人」判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

前特種部隊「背包狂人」創辦人劉尚燁去年赴內科「J-TECH翔穩軍品」放置遠端遙控點火裝置引爆，慘遭羈押，全案經士檢重大刑案專組葉耀群主任指揮、縝密調查後，依法起訴。法院審理時，劉均坦承犯行，士林地院22日依放火燒毀現有人所在建築物未遂罪判3年10月、持有毒品拘役40天，可易科罰金。全案可上訴。劉今天到庭聆判，表示自己罪有應得。

內湖瑞光路專售軍用背包配件的「J-TECH翔穩軍品」，去年10月7日打烊後突起火，警消到場滅火發現現場有汽油漬和遙控電子點火裝置，研判是人為縱火，警方調閱監視器查訪被害人後，鎖定在桃園、台北、台中開有3家店面的「背包狂人」創辦人，擁有海軍陸戰隊水下爆破大隊中士特種部隊經歷的劉尚燁涉嫌重大。

▲▼ 劉尚燁 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「背包狂人」創辦人劉尚燁去年赴內科軍用品店放置安裝電子遙控器縱火慘遭羈押。（圖／記者黃宥寧攝）

士檢獲悉後主動偵辦，由重大刑案組葉耀群主任檢察官指揮內湖分局組成專案小組，縱遇國慶連假期間仍積極調閱相關監視器畫面，迅速查出劉男位置，並於國慶日當天依法至其住處搜索，扣得與相關接線頭(點火線)、遙控器、大麻等犯罪證物，並向法院聲請羈押獲准。

▲國產軍用背包龍頭翔穩戶外用品日前遭歹徒縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國產軍用背包龍頭翔穩戶外用品日前遭縱火。（資料圖／記者張君豪翻攝）

警詢、偵查時，33歲劉男坦承與「翔穩軍品」蔡姓負責人有商業糾紛，故以特種部隊學得爆破專長，於去年6月上網購買遙控式點火器、火藥水雷進行燃燒測試，發現遙控式點火器可以引發巨大火勢，並在案發晚間佯裝客人到該店，將點火裝置放置店內，趁店家打烊後遙控縱火，造成店家大量商品均燒燬而失去效用。

檢警據監視器、火災鑑定實驗室證物鑑定報告書等，依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪嫌、毒品危害防制條例第11條第2項持有第二級毒品罪嫌將劉起訴，同時建請法院審酌他放火為未遂犯，斟酌是否減輕其刑。

ET快訊
李多慧5年前金髮照被挖！　PTT驚「高配版小優」
司機吃午餐停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死
惡臭反應慢！蔣萬安「該懲處就懲處」　要全員：給我雞婆一點
快訊／台3線死亡車禍！　1女當場遭輾斃
包尿布進看守所！男關2天死亡　母獲國賠270萬
獨／上市大廠遭掛布條討債！　下游怨一年多拿不到貨款
台南「3女7男」大玩群交趴！　447個保險套嗨整夜
LIVE／淫魔富少李宗瑞燈會「獻藝」　Toyz爆穩交篠崎泫！
快訊／司馬庫斯賞櫻13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原飯捲勒令停業
快訊／官方通報！　廣州大橋斷掉「2死1傷3失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

司機吃午餐聯結車停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死

快訊／高雄台3線死亡車禍！大貨車擦撞機車　1女當場遭輾斃

莽男嗆前妻「同歸於盡」　找鎖匠開門放火燒她床墊...下場曝

獨／上市鋁合金廠遭掛布條討債　下游廠商怨一年多拿不到貨款

3女7男群交狂玩大風吹！備447個保險套嗨整夜　情侶淫媒下場曝

快訊／台電人員遭6.9KV高壓電擊　30歲男一度無心跳送醫搶救

尖石旅行團腹瀉送醫　三明治、飯捲都台中買的…1人拉到要住院

館長稱「民進黨開的槍」挨告誹謗出庭　又因1個字生氣了

車停路中不動！警上前查看...開門赫見「副駕妹趴他腿上」

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

司機吃午餐聯結車停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死

快訊／高雄台3線死亡車禍！大貨車擦撞機車　1女當場遭輾斃

莽男嗆前妻「同歸於盡」　找鎖匠開門放火燒她床墊...下場曝

獨／上市鋁合金廠遭掛布條討債　下游廠商怨一年多拿不到貨款

3女7男群交狂玩大風吹！備447個保險套嗨整夜　情侶淫媒下場曝

快訊／台電人員遭6.9KV高壓電擊　30歲男一度無心跳送醫搶救

尖石旅行團腹瀉送醫　三明治、飯捲都台中買的…1人拉到要住院

館長稱「民進黨開的槍」挨告誹謗出庭　又因1個字生氣了

車停路中不動！警上前查看...開門赫見「副駕妹趴他腿上」

不止ETF亮眼！全球科技基金創「龍」景　7檔今年漲幅逾1成

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

YT全是她影片！IU親自邀看演唱會⋯美國爺爺捂心臟狂喊：我的天啊

可以買草莓了！三期花開產量增「降價6成」　每斤降至百元

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

海鷗懶得飛「爽搭高鐵」！ 到站熟練下車　網笑翻：買早鳥票嗎？

身分證拿出來！2／29壽星「免費爽玩樂園」　限時2天衝了

保時捷「Mission X電動超跑」有望量產　900V架構、1:1馬力重量比

司機吃午餐聯結車停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

車突拋錨！駕駛停車查看遭撞飛命危

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

即／高雄2線3警官上月底罹癌昨病逝

宜蘭嚴重車禍！10小車+拖板車撞成一團

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆大回堵

華航報廢班機起落架夾死地勤　現場照曝光

詐欺犯「引渡回台」竟免押　警嘲諷：犯罪樂園

即／港男來台失蹤近月家屬急尋　竟是當詐騙車手被羈押

更多熱門

相關新聞

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

軍人酒駕睡死卡路中央　副駕正妹趴他腿上

醉不上路！劉姓軍人於北市大同區某KTV唱歌喝酒，徹夜喝到清晨5點多駕車上路，行經北投區文林北路與承德路6段停等紅綠燈時竟睡著，警方以為是車輛故障，上前關心查看發現，駕駛與副駕女子呼呼大睡，且車內散發濃濃酒味，劉男進行酒測竟高達0.84毫克。士林地檢署偵結，依公共危險罪將他起訴。

深夜炸車還拍片PO網　3男隨機朝汽車丟鞭炮

深夜炸車還拍片PO網　3男隨機朝汽車丟鞭炮

媽帶稚齡兒放鞭炮闖禍　把聖誕樹燒光涉公共危險

媽帶稚齡兒放鞭炮闖禍　把聖誕樹燒光涉公共危險

8千通緝犯「搭機出國」　防逃機制很諷刺

8千通緝犯「搭機出國」　防逃機制很諷刺

男駕車外出多日未歸　潮州警6hrs尋獲

男駕車外出多日未歸　潮州警6hrs尋獲

關鍵字：

劉尚燁葉耀群主任檢察官重大刑案公共危險背包狂人

讀者迴響

熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面