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社會 社會焦點 保障人權

嘉義4條通毒蟲「白目闖紅燈」被錄下　2個月後街頭圍捕落網

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局林厝派出所員警今年8月間執行巡邏勤務時，發現一名男子橫衝直撞違規駕駛，見到警察便加速逃逸，警循線展開追查，日前在大馬路上將他包抄壓制，發現該名29歲陳姓男子竟身背4條通緝案，從嘉義逃到員林市租屋躲藏，騎乘的機車也是借來的，警方再依公共危險罪嫌移送，讓他近3個月的逃亡生活畫下句點。

▲員林警分局逮捕4通緝犯男子。（圖／警方提供）

▲員林警分局逮捕4通緝犯男子。（圖／警方提供，以下同）

▲員林警分局逮捕4通緝犯男子。（圖／警方提供）

▲員林警分局女警追通緝犯男子不慎摔車。

從畫面中，可以看到時間是8月31日接近晚上6點，陳姓男子一路違規駕駛遇到紅燈暫時停車，突然聽到警方從後方喊了一聲「大哥」，陳立即闖紅燈左轉催緊油門加速逃逸，警方鳴笛在後方直追，過程中女員警大喊了一聲「停車」緊追在後，甚至還摔車受傷。

▲員林警分局逮捕4通緝犯男子。（圖／警方提供）

▲通緝犯男子遭警方包抄攔截。（圖／警方提供）

員林分局立即展開追查，警方根據現場目擊資料和監控畫面，針對該車輛展開細緻的追蹤分析。經過深入研判與謹慎規劃，掌握了該車輛每日的行駛路線，於10月18將他包抄攔截，火速拔下機車鑰匙，男子當下嚇得說不出話來。

據悉，陳男涉犯詐欺及毒品等4案，今年7月遭到嘉義檢方通緝，逃到員林市租屋躲藏，平日外出向人借機車代步，未料又因交通違規涉公共危險罪嫌，遭鷹眼盯上，直接斷送逃亡之路。

▲員林警分局逮捕4通緝犯男子。（圖／警方提供）

分局長吳詠傑員警表示，在逮捕過程中，參與行動的員警展現了高度的專業與勇氣，不僅維護了社會秩序，更讓市民得以安居樂業。他強調，此次案件再次證明了警方在打擊犯罪上的堅定決心與強大實力，也提醒民眾應遵守法律規範，避免因一時僥倖而付出沈重代價。

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