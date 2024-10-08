重機猴「翹孤輪」慘了！耍帥遭秒拍檢舉　重罰36000再判拘役

▲彰化東外環，騎士翹孤輪遭開罰函送判拘役40天。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大傷荷包！彰化1名29歲男騎士，今年初騎乘大型重機，連續在彰化市東外環道路「翹孤輪」，耍帥的行徑全被其他過路的民眾拍下檢舉，轄區警方調閱監視器認定違規行為屬實，依道路交通管理處罰條例開罰6000元以上、36000元以下罰鍰、吊扣牌照6個月，並依涉公共危險罪嫌函送，判處應執行拘役40日、可易科罰金。

依據判決書內容，該名機車騎士分別於今年1月20日下午3點多、2月12日下午近4點，在花壇鄉中山路與東外環道附近路段、彰化市東外環道與水月台路口，騎乘黃牌重機，以後輪著地、前輪騰空「翹孤輪」方式行駛道路，已影響人、車通行往來危險。警方接獲民眾檢舉，立即調閱沿線監視器及行車紀錄器循線查獲。

▲東外環測速桿抓違規曾登彰化之冠。（資料圖／民眾提供）

法官審酌當時該路段車輛往來頻繁，仍以「翹孤輪」方式騎乘數秒鐘，漠視一般往來公眾及駕駛人之用路安全，考量犯後坦承犯行，態度尚可，依犯妨害公眾往來安全罪，共2罪，各處拘役25日，應執行拘役40日，可易科罰金，以1000元折算1日計算，需繳罰金4萬元。

彰化監理站表示，依據《行政罰法》第二十六條有「一事不二罰」規定，該駕駛遭依公共危險罪起訴判刑者，不再依《道路交通管理處罰條例》處以罰鍰，但吊扣牌照道安講習等等處分無法免除。該名駕駛若罰單已繳納，可持判決書及相關證明資料，前往監理站辦理。