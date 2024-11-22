義消騎車被「撞嵌」貨車慘死　無照毒駕男奪1命判囚6年半定讞

▲楊姓男子毒駕撞死義消，被害人當時遭夾在兩輛車中間，失去生命跡象。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者黃哲民／台北報導

新竹男子楊毓榮去年（2023年）吸毒後無照開車上路，光天化日追撞騎機車走外側車道的張姓義消，害張男嵌進路邊1輛貨車車尾慘死，一、二審均依服用毒品致不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判楊男6年6月徒刑，檢方上訴主張楊男不應適用自首減刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

本案發生於去年8月17日，當天凌晨0點多，楊男在新竹市住處吸食第二級毒品甲基安非他命後，半夜騎機車出門找朋友，當天上午11點多，從沒考取汽車駕照的楊男，開朋友的車載謝姓男子從竹市北區中華路3段左轉林森路後，追撞騎機車走外側車道的張姓義消。

楊男煞不住，連人帶車將張男推撞1輛停在路邊卸貨的貨車，張男完全沒機會逃脫，筆直嵌進貨車車尾倒地，因頭胸腹重創、右腿骨折，當場休克，送醫急救仍不治。

楊男下車慌張走來走去，遭波及的貨車駕駛抓住楊男肩膀怕他逃，楊男推開對方表示不會跑、「我只是害怕」，因傷者渾身是血，就躺在他車前地上，最後楊男蹲在自己車後不敢動，等警員到場，哭著自首肇事。

警員察覺楊男情緒激動之外、神情還明顯恍惚，在他身上搜出1包安非他命，問話才得知，楊男事發前失眠多日，加上心情不好而吸毒提神，卻恍神沒注意車前狀況，而與楊男同車的謝男因另案被通緝、早已趁亂默默飄走。

楊男驗毒不僅呈現陽性，濃度更超標48倍，代表他肇事時仍受毒品影響、精神不濟，到案被羈押至今，檢方起訴他涉犯毒駕致死罪嫌，法定刑可判3年以上、10年以下徒刑。

一審新竹地院選任素人國民法官參審，查明曾做過水電工、鐵工的楊男有吸毒判刑前科，本案卻無照又毒駕，被害人經營工程行、月入約10萬元，並擔任義消10多年，當時騎車只是去買材料竟枉死，楊男犯行造成天人永隔慘劇、死者家屬痛失至親，情節十分嚴重。

一審認定楊男毫無賠償和解的積極舉動、並無情堪憫恕之處，死者家屬迄今難以宥恕楊男，也極難走出陰霾，不過國民法官考量楊男符合自首減刑條件，始終認罪沒耗費司法資源，已有悔意，加上楊男吸毒前科距離本案已逾3年，期間曾就醫戒毒，非無反省能力。

國民法官認為檢方求刑7年到8年過重，辯護律師求輕判2年到3年徒刑太低，取中間偏高刑度，判楊男6年6月徒刑，檢方上訴主張應依累犯規定加重其刑，且楊男不應適用自首減刑，二審駁回上訴、維持一審判決，全案上訴最高院再被駁回，就此定讞。