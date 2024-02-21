2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！　奶茶奪冠、鹿港人小費給最多

▲外送平台公開2023年外送榜單。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」公布2023年「外送排行榜榜單」了，奪下全台外送霸主的就是「奶茶」，其次則是甜不辣；生鮮雜貨部分則由麥香奶茶奪冠，依序是金針菇、麥香紅茶，可以看出奶茶完全擄獲台灣人的心；另，也同步揭秘全台縣市外送習慣，像是鹿港人小費給最多，高雄人最常點選加飯、加麵，就是要追求飽足感。

foodpanda公開2023年外送數據，其中，「奶茶」成為年度最熱門外送品項，再來是甜不辣，且各縣市熱門餐點也有不同，像是宜蘭及花東地區熱愛吃小籠包，榮登東部排行榜冠軍，而「米血」則是南部熱銷之王，離島地區包括金門、澎湖人則是無飲料不歡，由奶茶、紅茶、鮮奶茶包辦前3名寶座；至於生鮮雜貨外送排行部分則依序是麥香奶茶、金針菇、麥香紅茶，可以由此發現台灣人真的超愛喝奶茶。

▲鹿港人給外送小費超慷慨。

同步也揭開全台縣市外送習慣，台北最愛訂購健康餐；高雄最常點選加飯、加麵；新北訂購外送平均距離最短；台中最愛吃宵夜，晚上10時至凌晨3時外送訂單量最多，而最特別的是，根據統計最常給小費的縣市是金門，其次為基隆、宜蘭，不過最慷慨用戶卻是彰化縣鹿港鎮，平均每張單給100元，1年送出超過7萬元的小費。