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大陸 大陸焦點 特派現場

泰國搭摩托車被綁去叢林！陸女險遭性侵、放火滅口

▲▼陸女泰國搭摩托車被綁走！叢林中險遭性侵、放火滅口。（圖／翻攝微博）

▲嫌犯有多起搶劫前科，已被警方逮捕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名29歲女子近日向泰國警方報案，稱自己遭一名泰國的男性摩托車司機綁走，並險些遭到性侵及殺人滅口。泰國警方已於21日逮捕該名男子，並發現男子曾騎摩托車犯下多起搶劫案，連騎著犯案的摩托車都是偷來的贓車。

根據大陸媒體報導，女子是跟弟弟一起來泰國旅遊的，18日下午5時左右，兩人準備搭車前往芭達雅，剛好有兩名騎著摩托車的泰國男子經過，說可以載他們過去。

兩人上車之後，女子被載到了一處偏僻的叢林，並被繩子綑綁住雙手，險些遭到性侵，奮力掙扎下對方才罷手。但對方雖然放棄性侵，卻又想要殺人滅口，開始在一旁的植物上灑油放火。

▲▼陸女泰國搭摩托車被綁走！叢林中險遭性侵、放火滅口。（圖／翻攝微博）

幸好，女子最後幸運從大火中逃出，並前往警局報案。泰國警方證實，女子報案時神情焦慮，手上還有被繩子綑綁的痕跡。

接獲報案後，泰國警方很快展開調查，沿著嫌犯逃跑的路徑調閱監視器畫面，於21日將嫌犯逮捕。

警方指出，嫌犯現年41歲，曾參與多起搶劫案，常用的作案手法就是騎摩托車跟蹤受害人，搶奪項鍊、包包等貴重物品，連騎著犯案的摩托車也是偷來的贓車。

泰國警方還說，案發地確實有火燒過的痕跡，並在附近10公尺處的草叢中，發現了一條黑色的薄長褲，經確認與本案有關，同時警方還在現場找到了女子的黑色皮包、褲子、護照、人民幣、鑰匙和酒店卡等大量證據，這些證物在草叢起火過程中受到不同程度的損壞。。

▼警方發現叢林有被放火焚燒的痕跡。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女泰國搭摩托車被綁走！叢林中險遭性侵、放火滅口。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女泰國搭摩托車被綁走！叢林中險遭性侵、放火滅口。（圖／翻攝微博）

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