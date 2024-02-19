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泰國前總理戴克辛遭控冒犯君主罪　檢方擬4月決定是否起訴

▲▼泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日搭機返回泰國。（圖／路透）

▲戴克辛曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。（圖／路透）

文／中央社曼谷19日綜合外電報導

泰國前總理戴克辛涉貪，昨天才提前獲釋，檢察官今天隨即表示，將針對戴克辛先前言論是否構成「冒犯君主罪」展開進一步調查，預計他4月必須到場聆聽檢方對此案件的決定。

法新社報導，億萬富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）是泰國近代史上最具爭議性的人物之一，他推行的民粹政策深受數以百萬計鄉村選民支持，卻遭到保皇派及親軍方建制派的反對。

戴克辛曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡生涯返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑。

不過返國後短短數天，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）便將他的刑期減為1年。泰國政府表示，74歲的戴克辛因年紀和健康情況取得提早獲釋的資格，他於昨天離開警察醫院。

泰國檢察總長辦公室發言人今天在記者會上表示，檢察總長已批准對戴克辛2015年在韓國發表的言論是否構成觸犯「冒犯君主罪」，展開進一步調查。

檢察官預計4月宣布是否起訴戴克辛，或需要更多時間進行調查，並要求他屆時必須到場聆聽結果。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

路透社報導，檢察總長辦公室發言人表示，戴克辛4月10日必須到場聆聽檢察官對這起涉及侮辱王室案件的決定。

戴克辛今天也與檢察官碰面，討論有關他侮辱王室的指控。一名官員表示，戴克辛看起來「真的生病了」。

目前仍不清楚戴克辛生了什麼病，他的醫生或家人都未透露細節。

戴克辛今天被發現戴著頸圈、坐著輪椅出現在檢察官辦公室。

泰國官員普立查（Preecha Sudsanguan）在記者會上表示：「我和他交談，他幾乎沒有聲音，可以看出來他真的生病了。」

「他戴著頸圈，手臂掛著吊帶，且不太能走路。」

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